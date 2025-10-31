El X Festival Internacional Agatha Christie rendirá tributo a John Lucas

El Festival Internacional Agatha Christie, que celebra su décima edición en Puerto de la Cruz del 9 al 15 de noviembre, rendirá homenaje a uno de sus artífices, John Lucas, fallecido este año. Así se expuso ayer en la presentación del nuevo encuentro en torno a la escritora británica (1890-1976) y su literatura, en un acto en el que participaron Juan José Hernández, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) portuense, entidad que organiza el festival; Ana Castillo, miembro del comité organizador; José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo tinerfeño; el alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso; la concejala de Turismo y Cultura, Desiré Díaz, y el director del Gran Hotel Taoro, Gustavo Escobar.
El encuentro informativo tuvo como sede esta instalación hotelera que data de 1890 y acaba de reabrir sus puertas. Un establecimiento que posee mucho simbolismo para el festival, pues la denominada Dama del misterio se alojó en él en 1927, durante su estancia en Puerto de la Cruz.
“Esta décima edición tiene un carácter especialmente emotivo -expuso Juan José Hernández-, ya que rinde homenaje a su fundador, John Lucas, impulsor y alma del festival. Su pasión por la obra de Agatha Christie, su amor por Puerto de la Cruz y su compromiso con la promoción cultural fueron decisivos para que en 2007 naciera este proyecto que hoy alcanza una trayectoria de diez ediciones. Nuestra entidad quiere expresar su agradecimiento y reconocimiento a John Lucas, cuya visión ha dejado una huella imborrable en la identidad turística y cultural del municipio”.
Ana Castillo detalló que el Festival Internacional Agatha Christie ofrecerá durante una semana rutas literarias y teatrales, conferencias, proyecciones y actividades para todos los públicos, combinando el entretenimiento con la divulgación del legado literario de la escritora, y con la presencia de expertos venidos desde Reino Unido.
PASEOS TEMÁTICOS
Entre las propuestas que conforman la programación, que próximamente se podrá consultar en el sitio web agathachristiefestival.es, Castillo mencionó los paseos temáticos por los lugares que inspiraron a la autora nacida en Torquay en su visita a Tenerife, encuentros con autores contemporáneos de novela negra y actividades educativas dirigidas a estudiantes y jóvenes lectores.
“El Festival Agatha Christie es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones públicas, entidades locales y la sociedad portuense puede dar vida a proyectos que promueven el turismo sostenible, la creatividad y una cultura de calidad -apuntó el alcalde, Leopoldo Afonso-, elementos esenciales en el modelo de ciudad que construimos juntos”.
“Este festival mantiene vivo el legado de un personaje tan maravilloso como Agatha Christie”, subrayó José Carlos Acha, quien añadió que su naturaleza hace de él un instrumento idóneo para contribuir al desarrollo de la cultura en el municipio.