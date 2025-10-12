Elsa Punset, escritora y filósofa, da una de las claves para mejorar nuestra salud mental con hábitos sencillos

Elsa Punset es una reconocida escritora, filósofa y divulgadora española, considerada una de las figuras más influyentes en el campo de la inteligencia emocional y el crecimiento personal.
Licenciada en Filosofía y Letras y con formación en Humanidades, Educación y Periodismo, ha centrado su carrera en ofrecer herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional. Entre sus obras más destacadas se encuentran Una mochila para el universo, El libro de las pequeñas revoluciones y Felices, traducidas a más de quince idiomas y leídas por millones de personas en todo el mundo.
En una reciente entrevista exclusiva con DIARIO DE AVISOS, Elsa Punset ha desvelado las claves para mejorar nuestra salud mental con hábitos sencillos.
La filósofa y escritora recuerda que en durante el siglo XX cuando “aprendimos a cuidar nuestro cuerpo. Nos enseñaron la importancia de adquirir buenos hábitos físicos, como el sueño, la alimentación, la higiene… y conseguimos transformar esa información en hábitos”, pero que el cuidado de nuestra mente llega de manera posterior.
Las claves de Elsa Punset para mejorar nuestra salud mental
Según Punset, la primera clave es “darnos cuenta de cómo estamos viviendo. Vivimos centrados en activar los circuitos de placer inmediatos, porque es lo que le interesa a la economía de consumo: redes sociales, comida ultraprocesada, compras impulsivas… Todo eso nos da un subidón rápido de dopamina, pero a la larga nos deja vacíos, irritables, adictos a estímulos constantes”.
Recalca Elsa Punset que el verdadero “reto” para nuestra sociedad es “dejar de vivir solo en ese modo de “recompensa rápida” y empezar a activar también nuestra capacidad para la alegría y la felicidad”.
Para ello, según la filósofa, escritora y divulgadora, es importante “mirar tu vida con objetividad y preguntarte: ¿estoy equilibrando placer, alegría y felicidad? ¿Estoy sosteniendo hábitos que me nutren de verdad?”.
La “risa compartida, los abrazos sinceros, el tiempo de calidad sin pantallas, el contacto con la naturaleza, el sentido de propósito, la calma, el juego, el movimiento, la gratitud…”, son aspectos que debemos tener muy en cuenta para que nuestra salud mental mejore.
En septiembre de 2025, Punset presenta Alas para volar, un libro profundamente íntimo y reflexivo, inspirado en una vivencia personal marcada por el cambio, la pérdida y la reconstrucción. A través de la historia simbólica de un pequeño gorrión, la autora explora el proceso de soltar, sanar y confiar de nuevo, invitando al lector a descubrir las señales de la vida y reconectar con su fuerza interior.
Ese mismo año, y en un contexto global caracterizado por la desconexión de la naturaleza, el aislamiento urbano y el aumento del malestar emocional, Elsa Punset impulsa la Fundación Punset Terraviva, una iniciativa destinada a crear espacios y proyectos que unan el bienestar humano con el mundo natural, promoviendo una vida más consciente, equilibrada y sostenible.