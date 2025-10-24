Vecinos de Tenerife alertan de explosiones: el motivo estaría en el cielo

Durante los últimos días, varios vecinos de diferentes puntos de Tenerife —entre ellos La Laguna, Santa Cruz y el sur de la Isla— han asegurado a DIARIO DE AVISOS haber escuchado fuertes explosiones o ruidos similares a detonaciones.
Tras consultar con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias y los diferentes cuerpos policiales, ninguna de las fuentes oficiales ha confirmado que se haya producido ninguna explosión real ni incidencias relacionadas.
Sin embargo, todo apunta a que estos ruidos podrían estar vinculados a los ejercicios aéreos Ocean Sky 2025, organizados por el Ejército del Aire y del Espacio, que se desarrollan durante el mes de octubre en el espacio aéreo de Canarias.
Se trata del mayor adiestramiento en combate aéreo del año, en el que pilotos españoles participan en simulacros de combate junto a aviones de otros países de la OTAN y con la presencia, en esta edición, de cazas Sukhoi Su-30MKI de la Fuerza Aérea de la India.
En las maniobras toman parte más de medio centenar de aeronaves, entre ellas F-18M, Eurofighter Typhoon, F-16 C/D B50, F-16 Fighting Falcon M y F-15E, además de aviones cisterna MRTT, KC-767, KC-30M, A-332 y A400M que prestan asistencia en vuelo.
El objetivo es mejorar la interoperabilidad y la cooperación internacional en escenarios de combate simulados.
Canarias, escenario ideal para las maniobras
Los ejercicios están dirigidos por el Mando Aéreo de Combate (MACOM) y cuentan con la coordinación de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) y el apoyo de la Base Aérea de Lanzarote. En ellos participan las alas 11, 12, 14, 15, 31 y 46 del Ejército del Aire y del Espacio.
El Ejército del Aire explica que Canarias se elige cada año para este tipo de entrenamientos por su meteorología estable y la baja densidad de tráfico aéreo, condiciones que permiten simular combates complejos y realistas con total seguridad.
El ejercicio Ocean Sky 2025 comenzó el 15 de octubre y se prolongará hasta final de mes, convirtiendo los cielos situados al suroeste del Archipiélago en un amplio escenario de operaciones.