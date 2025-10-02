El Festival de Gospel de Canarias pone a la venta las entradas para el Teatro Leal y el Alfredo Kraus

El Festival de Gospel de Canarias celebra en este 2025 su vigésima edición con los conciertos de Charleston Gospel Choir (Teatro Leal de La Laguna, 5, 6 y 7 de diciembre) y South Carolina Gospel Choir (Auditorio Alfredo Kraus, 13 de diciembre) como principales reclamos de su extensa programación. Las entradas para ambas citas ya están en la venta, tanto en las páginas webs oficiales como en las taquillas de ambos espacios. La muestra cuenta con el patrocinio del Promotur del Gobierno de Canaria.
El gospel de los Charleston Gospel Choir, formación con cantantes extraordinariamente comunicativos, es refinado y popular, capaz de entusiasmar a cualquier público en cualquier teatro del mundo, gracias a su propuesta de ‘Gospel & Rhythm’, con esa capacidad de despertar la pasión de un auditorio que se adquiere en la práctica cotidiana de las iglesias negras de Carolina del Sur, circuito en el que los Charleston se han forjado una sólida reputación.
En Gran Canaria, el repertorio del concierto a cargo de The South Carolina Gospel Choir dirigida por el Reverendo Michael Brown, rendirá homenaje a Michael Jackson, la leyenda del pop que cambió para siempre la historia de la música. El espectáculo ‘Michael Jackson Happy Days’ incluirá una selección de temas del rey del pop profundamente espirituales como “Keep The Faith”, algunos hits del gran cantante y clásicos del soul y del góspel
Canarias Gospel Summit
Como cada año, esta muestra internacional dará sus primeros pasos de la mano del Canarias Gospel Summit, que nuevamente se llevará a cabo en el Municipio de Candelaria, del 16 al 19 de octubre. Canarias Gospel Summit está organizado por la Escuela Gospel de Canarias y se celebra desde 2019.
La actividad de esta sexta edición comienza con una master class de bajo eléctrico a cargo de Charlie Moreno (día 16), para continuar con un taller de guitarra eléctrica dirigido por Sergio Cebrián (día 17), un taller de góspel para adultos a cargo de Leonard Burks (días 17 y 19) y un taller para niños dirigido por Lola López. Además, el día 18 el Cine Viejo de Candelaria acogerá a las 20:00 horas un concierto de Canarias Gospel Choir (entradas en www.tickety.es) y el domingo 19 se llevará a cabo una muestra final del taller a las 13:00 horas en plaza del Centro Comercial Punta Larga.