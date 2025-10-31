Grave accidente de tráfico en Tenerife en plena hora punta

Una colisión frontal entre dos vehículos registrada en la carretera TF-66, en el municipio tinerfeño de Arona, ha dejado este viernes dos personas heridas de carácter moderado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El aviso se recibió a las 08.23 horas, momento en que se alertaba de un choque frontal en dicha vía, lo que activó de inmediato a los recursos de emergencia.
Según la valoración del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los afectados son un una mujer de 24 años, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y un hombre de 53, también con policontusiones de carácter moderado.
Ambos fueron asistidos en el lugar del accidente y trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.