Grave accidente de tráfico en Tenerife en plena hora punta

Los afectados fueron trasladados a un centro sanitario
Grave accidente de tráfico en Tenerife en plena hora punta
Grave accidente de tráfico en Tenerife en plena hora punta. Imagen de archivo
Una colisión frontal entre dos vehículos registrada en la carretera TF-66, en el municipio tinerfeño de Arona, ha dejado este viernes dos personas heridas de carácter moderado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El aviso se recibió a las 08.23 horas, momento en que se alertaba de un choque frontal en dicha vía, lo que activó de inmediato a los recursos de emergencia.

Según la valoración del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los afectados son un una mujer de 24 años, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y un hombre de 53, también con policontusiones de carácter moderado.

Ambos fueron asistidos en el lugar del accidente y trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.

