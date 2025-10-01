Héctor Gómez comunica a la ONU que España apoya el plan de paz de Estados Unidos en Gaza: “Es imperativo poner fin a la violencia”

El embajador de España ante la ONU en Nueva York, Héctor Gómez, ha exigido este miércoles, en la Asamblea General, el cese de “la insoportable violencia” en la franja de Gaza.
Asimismo, ha comunicado que España está a favor del plan de paz presentado por Donald Trump para poner fin al conflicto en la Franja.
“España condena un conflicto que ha generado un insoportable número de víctimas civiles en Gaza, superando los 65.000 muertos desde los ataques terroristas, indiscriminados, de Hamás contra Israel, el 7 de octubre”, señaló Gómez.
“Es imperativo poner fin a la violencia en Gaza y comenzar una nueva fase. Seguiremos instando a las partes a que se concluya un acuerdo de alto al fuego que permita la liberación de todos los rehenes y la entrada rápida e ininterrumpida de la ayuda humanitaria”, añadió.
El embajador de España ante la ONU ha indicado que “España saluda el plan presentado por Estados Unidos, que puede resultar un paso significativo, y hace un llamamiento a las partes para comprometerse con el fin de la violencia”.