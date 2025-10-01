internacional

El Ejército de Israel cumple su amenaza e intercepta la flotilla cerca de Gaza

Un portavoz de los barcos de ayuda humanitaria ha subrayando este miércoles que Israel está cometiendo crímenes de guerra
El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, minutos después de que denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia.

La flotilla ha publicado el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército de Israel a la propia tripulación aproximadamente sobre las 20.00 horas (hora peninsular española en el que le pide que no avance porque entran en una “zona de conflicto activo” y les responsabiliza de las consecuencias.

Un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subrayando que Israel está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla han sufrido interferencias en las comunicaciones.

