Javier Castillo presenta este miércoles ‘El susurro del fuego’ en El Sauzal

La Librería El Barco de Papel ha organizado para el próximo miércoles, 15 de octubre, en el Teatro El Sauzal, a partir de las 19.00 horas, un encuentro con el popular escritor malagueño Javier Castillo, que servirá además para presentar su nueva novela, El susurro del fuego, ambientada, precisamente, en Canarias y, en especial, en Tenerife. La asistencia al acto, de carácter gratuito hasta completar el aforo, requiere de invitación, que desde el pasado lunes se puede retirar en la propia librería sauzalera.
El susurro del fuego es la primera novela que el autor ambienta en el territorio español. Tal y como explicó Javier Castillo durante una reciente presentación de la obra en Madrid, la inspiración para este nuevo trabajo surgió durante un viaje familiar al Archipiélago, donde el escritor se declaró cautivado por su paisaje volcánico, su clima, su gastronomía y su idiosincrasia. “El Parque Nacional del Teide, Los Gigantes, el Sendero de los Sentidos, La Orotava, Puerto de la Cruz, el observatorio astronómico… Unos paisajes especiales para desarrollar la historia de dos hermanos mellizos unidos por el amor y el dolor”, puede leerse en el dosier de prensa de El susurro del fuego.
La historia comienza en 2019 en Tenerife. “Mario y Laura Ardoz, hermanos mellizos -se detalla en la sinopsis de la novela-, visitan Canarias: él acaba de recibir su última sesión de quimioterapia; ella cree que ese viaje es la mejor manera de volver a empezar tras el cáncer. Pero Mario sufre una recaída que lo mantiene ingresado en el hospital. A su salida descubre que su hermana ha desaparecido y su móvil la ubica en un paraje desolado por la lava. Se inicia así una búsqueda contra reloj y una lucha con el fuego que parece abrirse bajo sus pies”.
El encuentro con el escritor malagueño en el teatro del municipio es una iniciativa organizada por El Barco de Papel
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, ha colaborado en la promoción de El susurro del fuego. Para ello se ha desarrollado una campaña que trasciende la publicidad tradicional. Los Cines Callao de Madrid acogieron un encuentro que reunió a más de 700 personas entre público, periodistas y personalidades del sector cultural. La presentación contó con la presencia del escritor, los actores Maxi Iglesias y Pedro Alonso, que leyeron fragmentos de la obra, y la artista Vera GRV, nominada a los Latin Grammy, que ofreció una actuación musical.
Esta presentación fue el colofón a una campaña multimedia desarrollada en radio y también en YouTube y redes sociales. Los primeros detalles de esta colaboración se desvelaron el pasado mes de julio, con la instalación de una lona gigante ubicada en pleno centro de Madrid.