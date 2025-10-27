La Laguna dedica una retrospectiva al pintor Manolo Sánchez

El antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, alberga hasta el 15 de noviembre una retrospectiva dedicada al artista tinerfeño Manolo Sánchez, “figura esencial de la pintura canaria contemporánea. Su obra, reconocida internacionalmente, destaca por la luz, el color y la conexión profunda con su tierra natal”, según ponen de relieve desde el Ayuntamiento.
Manolo Sánchez (1930-2023) nació en la capital tinerfeña, pero prácticamente desarrolló toda su vida en La Laguna. Precisamente, en 2021, el artista mostró en el antiguo Convento de Santo Domingo Estampas de identidad canaria, un proyecto expositivo en el que, a través de más de 170 obras, brindaba al espectador un recorrido por paisajes, rincones y personas que han marcado la historia del Archipiélago.
El artista, que en 1966 expuso junto a Raúl Tabares (La Laguna, 1928-2005) Acuarela experimental, un conjunto de obras presentadas en el Ateneo de La Laguna que supuso en su día un hito en esta técnica pictórica, desarrolló una amplia trayectoria en la que también abarcó el dibujo e incluso la caricatura.