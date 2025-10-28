La Laguna, Vilaflor y Tacoronte acogerán Canarias Improvisa

Canarias Improvisa, el Festival de Improvisación Teatral de Canarias, presentó este lunes la programación de su cuarta edición, que tendrá lugar entre los días 12 y 16 de noviembre, con actuaciones en La Laguna, Tacoronte y Vilaflor de Chasna por parte de compañías tanto locales como de ámbito nacional.
En el acto de presentación participaron el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo; la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo; la de Vilaflor, Agustina Beltrán, y la directora del festival, Irene Álvarez.
José Carlos Acha destacó la “inmensa calidad” de los proyectos que se presentan, a los que reconoce, además, la “proeza” de su ejercicio, ya que se trata de un “trabajo inmenso” de memorización y labor previa para lograr alcanzar las técnicas que permiten llevar a cabo la improvisación y crear “cosas maravillosas”, al tiempo que señaló el valor social y educativo de la iniciativa.
La directora del Canarias Improvisa indicó que, durante los cuatro días que durará el festival, tendrán lugar diferentes espectáculos con distintos tonos, alguno más “cercanos a la comedida rápida” y otros “hacia una visión más íntima”, donde incluso habrá oportunidad para que el público pueda participar e involucrarse en las historias.
La primera representación tendrá lugar el 12 de noviembre en el Auditorio Capitol, en el municipio de Tacoronte, con el espectáculo Tres en Alerta, de la compañía Vives Impro, mientras que el 13 será el turno de Te como la vida, de La Tetera Impro y Woman Up, en el Teatro Leal de La Laguna.
‘LA LUCHADA’ Y ‘PAISANOS’
El 14 de noviembre los focos estarán puestos en el Teatro Unión Tejina (La Laguna), que acogerá La Luchada Impro (match de improvisación), y el 15 y 16 de noviembre, el colectivo Teatro Indigesto pondrá el cierre con el espectáculo Paisanos, primero en el municipio de Vilaflor de Chasna y, luego, en San Diego (La Laguna).
Además, el festival contará con una serie de talleres para fomentar el juego y el aprendizaje a través de la improvisación, desde un enfoque introductorio hasta el desarrollo de propuestas que vinculan la música y la expresión corporal.