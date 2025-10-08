Micha Tsumura: “A veces la mejor forma de regenerar es no destruir”

El chef del mejor restaurante del mundo Micha Tsumura nos guía del origen al presente de su cocina Nikkei, que bebe directamente de la Amazonía. Su restaurante Maido sido reconocido el Mejor Restaurante del Mundo de 2025 por The50Best, pero la presencia de Tsumura en Gastronomika ya estaba pactada de antes. “Vuelvo con gran emoción a este evento, considerado el templo de la cocina mundial, con el que me estrené fuera de Perú hace exactamente 14 años”, explicaba. Y arrancaba su intervención con un entrañable vídeo de su padre narrando el emblema de familiar, sustentado sobre los conceptos de unidad, eficiencia y éxito eterno.
De ascendencia japonesa, las recetas de Maido siempre han combinado las raíces culinarias y gastronómicas de Perú con lo mejor de la cultura Nikkei, “una cocina que empezó a gestarse con la necesidad de los inmigrantes japoneses de seguir alimentándose con las recetas de siempre”. Y con el deseo de mostrar al mundo la riqueza cultural y gastronómica de su país publicó el libro ‘Nikkei es Perú’, para el que contó con muchos pioneros y precursores de esta especialísima cocina, tan valorada en el mundo.
Sobre el escenario ha repasado la historia de Maido, contada sobre muchas de sus creaciones más reconocidas. Pero, sobre todo, nos ha llevado de viaje por la geografía del Perú, explorando el mar y el Amazonas, pilar absoluto de su despensa.