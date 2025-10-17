arico

Inician las obras de renovación del muelle pesquero de Tajao

El proyecto abarca cerca de 6.000 metros cuadrados. Se llevarán a cabo actuaciones en aparcamientos, varadero, hangar, almacenes, además de mejoras en instalaciones técnicas
Inician las obras de renovación del muelle pesquero de Tajao
Vista aérea del muelle pesquero de San Miguel de Tajao, en el municipio de Arico. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Gobierno de Canarias dio inicio ayer a los trabajos de renovación integral del muelle pesquero de San Miguel de Tajao, en el municipio de Arico. El proyecto, con una inversión superior a 1,2 millones de euros, busca recuperar y mejorar esta infraestructura clave para la actividad pesquera en el sur de Tenerife.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, presidió el acto simbólico de arranque de la actuación, acompañado por el director general de Pesca, Esteban Reyes; la alcaldesa de Arico, Olivia Delgado, y el consejero delegado de la empresa pública Gestur Canarias, Agoney Piñero.

Quintero señaló que la firma del acta de replanteo “permite dar luz verde a una intervención urgente y necesaria, dado el deterioro de las instalaciones y la pérdida de espacio operativo, que ha venido afectando al trabajo de la cofradía de pescadores de San Miguel de Tajao”.

Dos fases y doce meses de ejecución

El proyecto contempla una actuación sobre casi 6.000 metros cuadrados e incluye dos fases diferenciadas. En la primera se intervendrá en distintas zonas, como el aparcamiento, accesos, varadero, muelle del travelift, almacenes, aseos, y se ejecutarán mejoras en servicios generales, seguridad, electricidad y gestión de residuos.

La segunda fase abordará trabajos en el hangar, movimientos de tierras, demoliciones y nuevas mejoras en servicios e instalaciones técnicas.

La duración estimada de las obras por la Administración regional es de doce meses.

Gestur Canarias, entidad dependiente del Ejecutivo autonómico, ha redactado el proyecto y dirigirá su ejecución. Su consejero delegado, destacó la importancia estratégica de esta obra para el sector pesquero local y agradeció la confianza depositada por la Consejería.

Por su parte, la alcaldesa Olivia Delgado subrayó el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno regional con el municipio, pese a que se trata de una infraestructura de competencia autonómica vinculada a Puertos Canarios.

DEMANDA HISTÓRICA

“Esta es una obra que responde a una demanda histórica del sector y que mejorará no solo sus condiciones de trabajo, sino también la economía local”, afirmó.

Los temporales y el desgaste aceleran una actuación urgente

El director de obra, el ingeniero Manuel Galván, explicó que el muelle “ha sufrido numerosos daños debido a temporales y al desgaste marino”. Según citó, el proyecto “busca reparar los desperfectos acumulados y también dotar al puerto de condiciones operativas más seguras y funcionales para los pescadores”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas