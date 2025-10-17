Inician las obras de renovación del muelle pesquero de Tajao

El Gobierno de Canarias dio inicio ayer a los trabajos de renovación integral del muelle pesquero de San Miguel de Tajao, en el municipio de Arico. El proyecto, con una inversión superior a 1,2 millones de euros, busca recuperar y mejorar esta infraestructura clave para la actividad pesquera en el sur de Tenerife.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, presidió el acto simbólico de arranque de la actuación, acompañado por el director general de Pesca, Esteban Reyes; la alcaldesa de Arico, Olivia Delgado, y el consejero delegado de la empresa pública Gestur Canarias, Agoney Piñero.
Quintero señaló que la firma del acta de replanteo “permite dar luz verde a una intervención urgente y necesaria, dado el deterioro de las instalaciones y la pérdida de espacio operativo, que ha venido afectando al trabajo de la cofradía de pescadores de San Miguel de Tajao”.
Dos fases y doce meses de ejecución
El proyecto contempla una actuación sobre casi 6.000 metros cuadrados e incluye dos fases diferenciadas. En la primera se intervendrá en distintas zonas, como el aparcamiento, accesos, varadero, muelle del travelift, almacenes, aseos, y se ejecutarán mejoras en servicios generales, seguridad, electricidad y gestión de residuos.
La segunda fase abordará trabajos en el hangar, movimientos de tierras, demoliciones y nuevas mejoras en servicios e instalaciones técnicas.
La duración estimada de las obras por la Administración regional es de doce meses.
Gestur Canarias, entidad dependiente del Ejecutivo autonómico, ha redactado el proyecto y dirigirá su ejecución. Su consejero delegado, destacó la importancia estratégica de esta obra para el sector pesquero local y agradeció la confianza depositada por la Consejería.
Por su parte, la alcaldesa Olivia Delgado subrayó el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno regional con el municipio, pese a que se trata de una infraestructura de competencia autonómica vinculada a Puertos Canarios.
DEMANDA HISTÓRICA
“Esta es una obra que responde a una demanda histórica del sector y que mejorará no solo sus condiciones de trabajo, sino también la economía local”, afirmó.
Los temporales y el desgaste aceleran una actuación urgente
El director de obra, el ingeniero Manuel Galván, explicó que el muelle “ha sufrido numerosos daños debido a temporales y al desgaste marino”. Según citó, el proyecto “busca reparar los desperfectos acumulados y también dotar al puerto de condiciones operativas más seguras y funcionales para los pescadores”.