Nira Fierro, firme ante la pobreza en Canarias: “Se están batiendo récords en llegadas y gasto de turistas”

El Partido Socialista de Canarias (PSOE) ha expresado su preocupación por los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), presentado este viernes en el Parlamento de Canarias, que reflejan un aumento de la pobreza severa y la desigualdad en el Archipiélago.
Según el documento, el 10,1% de la población canaria en 2024, más de 225.000 personas, vive en situación de pobreza severa, lo que supone 11.000 personas más que en 2023. Además, el índice de Gini, que mide la desigualdad, se eleva al 31,6%, situando a Canarias entre las cinco comunidades más desiguales del país.
La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha calificado estos datos como “un serio toque de atención al Gobierno de Canarias”, al que acusa de “mirar hacia otro lado mientras miles de familias caen en la exclusión”.
En su opinión, la responsabilidad del actual Ejecutivo, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, es “directa”, al haber “abandonado las políticas sociales y frenado el impulso redistributivo logrado en la etapa anterior con el Gobierno de Ángel Víctor Torres”.
El partido señala que el deterioro de las condiciones de vida resulta especialmente llamativo en una comunidad “que está batiendo récords en llegadas y gasto de turistas”, lo que, a juicio del PSOE, demuestra que “la riqueza se concentra en pocas manos”.
El informe de la EAPN-ES apunta también que la carencia material y social severa afecta al 10,8% de la población canaria, unas 243.000 personas, lo que representa el segundo peor dato del país, solo por detrás de Ceuta. En términos de desigualdad de ingresos, la renta del 20% más rico es 5,5 veces superior a la del 20% más pobre, una brecha que se amplía respecto al año anterior.
Fierro subraya que, mientras el Gobierno de España ha reforzado su compromiso con la cohesión social mediante medidas como el Ingreso Mínimo Vital o la subida del salario mínimo interprofesional, el Ejecutivo canario “se ha limitado a recortar, improvisar y no ejecutar los fondos disponibles”. En ese sentido, recuerda que más de 1.300 millones de euros del presupuesto autonómico de 2024 no se han ejecutado, muchos de ellos vinculados a políticas de bienestar.
La dirigente socialista sostiene que “la pobreza en Canarias no es solo una estadística, es una realidad que se traduce en hogares fríos, neveras vacías y proyectos vitales truncados”, y considera que “lo mínimo que se espera de un gobierno sensible es que actúe”.
El PSOE Canarias reitera su compromiso con las políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y recuerda que los avances logrados durante la pasada legislatura —como la puesta en marcha de la Prestación Canaria de Inserción, el refuerzo del sistema de dependencia o la mejora en la atención a las familias vulnerables— “fueron fruto de una agenda social clara y sostenida”.
Según el partido, los últimos datos del informe muestran un cambio de rumbo preocupante respecto a la mejora registrada en los años anteriores, cuando la tasa de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) se redujo del 39,1% en 2019 al 31,2% en 2023. “Hoy vemos un Ejecutivo más preocupado por la propaganda que por las personas”, concluye Fierro.