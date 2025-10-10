Palma Sandoval: la búsqueda de la esencia de la guitarra

El dúo Palma Sandoval, que el pasado mes de septiembre formó parte en La Laguna del cartel de artistas del XLVII Festival Sabandeño, en una edición que precisamente estuvo dedicada a Argentina, país de origen de sus intérpretes, recala este domingo (20.00 horas) en el municipio sureño de Arona, para ofrecer un concierto en el Centro Cívico de Las Galletas.
El recorrido por Tenerife de los guitarristas Nicolás Palma y Exequiel Sandoval contempla otras dos actuaciones, el próximo miércoles, desde las 18.30 horas, en el espacio Almacén del Arte, en El Rosario, donde además impartirán una clase magistral, y el viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna. En este último concierto, que se desarrollará en la Sala de Cámara del teatro lagunero, estarán como artistas invitados Besay Pérez, Horacio Díaz y Jela.
Los intérpretes, que han logrado conformar durante sus 10 años de trayectoria artística una de las propuestas más destacadas de la nueva generación de guitarristas argentinos, han emprendido durante este año una nueva gira, que, además de por Canarias, les ha llevado por comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha.
Su música, que fusiona tango, folclore argentino y latinoamericano, música clásica y composiciones propias, se ha podido escuchar en destacados teatros y festivales. Para el próximo año, el 28 de enero, tienen programado ofrecer un concierto en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en su país natal.
El pasado mes de mayo, Palma Sandoval fue distinguido con el primer premio en el III Concurso Internacional de Ejecución Musical Città di Crotone, en Italia, en la categoría de Música de Cámara-Dúo de Guitarras, alcanzando la máxima puntuación. Este reconocimiento reafirma la excelencia y proyección del proyecto.
‘COSMOVISIÓN’
Con su primer álbum, Cosmovisión (grabado en 2018 y publicado en 2023), y su más reciente sencillo, Trilogía Ciudadana (2024), el dúo despliega una búsqueda sonora que combina la raíz argentina con un lenguaje contemporáneo. Además de su trabajo como dúo, Nicolás Palma y Exequiel Sandoval amplían su propuesta artística hacia formaciones de quinteto, sexteto y septeto.
A lo largo de su trayectoria, el dúo Palma Sandoval ha compartido escenario y colaboraciones con reconocidos artistas, como Los Sabandeños, Popi Spatocco, Verónica Cangemi, Pocho Sosa, Luis Salinas, Peteco Carabajal, Soledad Pastorutti, Nahuel Penisi, Jairo, Baglieto, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Horacio Díaz y el tenor tinerfeño Jorge de León, con quien realizaron diversas actuaciones en la Península.