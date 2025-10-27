Miguel Ángel Pertierra, protagonista de una experiencia cercana a la muerte: “Al borde del final, aprendes a valorar la vida”

Figura de referencia en el ámbito médico y divulgativo a escala nacional, Miguel Ángel Pertierra es doctor en Medicina y Cirugía, y especialista en Otorrinolaringología, con un extenso recorrido académico, que incluye titulaciones en Neuropsicología, Hipnosis Clínica, Medicina Naturista y Promoción de la Salud Comunitaria, entre otros. Profesor colaborador en la Universidad de Málaga, cuenta con una prolífica trayectoria investigadora y divulgativa, siendo autor de reconocidos libros como La Última Puerta y Milagros Médicos. Su experiencia clínica se complementa con una profunda labor humanista, que ha sabido integrar ciencia y conciencia en cada una de sus intervenciones. Director del programa La Rueda del Misterio y colaborador habitual de Cuarto Milenio, el doctor Pertierra no solo estrena nuevo libro, No tengo miedo a morir, sino que, desde el 20 al 22 de este noviembre, visita Tenerife para presentarlo e impartir por primera vez un taller sobre la potenciación de la mente.
-Después de muchos años, vuelve con un nuevo libro, ‘No tengo miedo a la muerte’. ¿Cuál es la temática principal?
“La temática principal pasa por evaluar qué es lo que hay detrás de esta vida. Pensar que nuestra existencia termina después del óbito es un temor que todos y cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida, pero, con los estudios, las investigaciones y las pruebas que propongo, te hará replantearte que esto no es así”.
-Desde que se interesó vivamente por las experiencias cercanas a la muerte (ECM) hasta hoy, ¿cómo han cambiado las cosas a escala personal y social?
“La vida me ha dado un giro de 180 grados, al igual que le ocurre a otras muchísimas personas que han tenido también una ECM. Ese giro y esa metamorfosis resulta fundamental, porque te das cuenta y aprecias mucho más la vida y también que la muerte no es el final”.
-¿Tenemos más evidencias hoy o mejores contextos para entenderlas?
“En la evolución del ser humano, hemos encontrado una serie de pruebas, como la resonancia magnética o la diadema de flujo, para poder interpretar mejor qué ocurre y qué ha ocurrido en personas que hemos tenido una ECM y evaluar que aquello que hemos vivido es completamente una realidad”.
-En ‘Cuarto Milenio’, ha vivido casos inexplicados, investigaciones estimulares que sugieren con fuerza la existencia de otras realidades…
“Efectivamente, en las investigaciones del Cuarto Milenio he podido vivir, investigar y analizar distintas experiencias que hacen pensar que lo que conocemos de nuestra existencia es muy diferente, y, de hecho, así lo he plasmado en el libro”.
-¿Qué tres episodios destaca de su nuevo libro?
“Son muchos los episodios que destacaría, pero, evidentemente, el principal es el que viví en primera persona porque, después de reinvestigarlo profundamente, me hace concluir que aquello que viví es como una completa realidad. También hay otros casos, como la presencia de seres en la carretera que te salvan la vida, como el caso de Almería, en La Rioja y también otro donde se aparece a un joven un ser que le impide levantarse cuando tenía una fractura cervical que hubiera sido mortal para él. Pero, como digo, son muchos los casos que podría destacar.”
-¿Puede la tecnología normalizar el misterio, aportando registros de lo imposible?
“Cuanta más tecnología tenemos, desde luego también contamos con muchas más posibilidades de explicar algunos eventos, e incluso acercarnos a una realidad y constatar que aquello que han vivido, que hemos vivido, es algo cierto y que no es fruto de la imaginación, sino una manifestación de algo que todavía desconocemos”.
-En su condición de médico, ¿cómo viven sus colegas su interés por estas temáticas?
“Es curiosa la evolución que han experimentado los distintos sanitarios en el conocimiento y la aceptación de las ECM. Al principio de milenio, muy pocas personas en el ámbito sanitario lo aceptaban como real de forma pública, aunque personalmente sí lo hacían. Ahora, abiertamente, la gran mayoría confirma que es una realidad a la que hay que darle explicación”.
-En noviembre, estará por Tenerife de la mano de Canarias Mágica, impartiendo por primera vez un taller. ¿Qué nos encontraremos?
“Lo que vamos a vivir en Tenerife va a ser un taller pionero en el que vamos a entremezclar la ciencia y los conocimientos con las investigaciones que he realizado para que podamos obtener una evaluación profunda e intensa de cómo nuestra mente, nuestra psique, es mucho más poderosa y potente de lo que creemos. Va a ser una experiencia única. También tendremos oportunidad de tener un encuentro público en el que hablaremos de nuestro nuevo libro”.