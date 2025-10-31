Rubén Álvarez, de Cantabria, gana el II Concurso Nacional sobre la Vieja

El chef Rubén Álvarez, representante de ACYRE Cantabria, se alzó este martes con el primer premio del II Concurso Nacional sobre La Vieja y su Pesca Artesanal, celebrado en el Muelle de Candelaria, en una edición que volvió a poner en valor la gastronomía vinculada al mar y la pesca tradicional. El segundo premio recayó en David Guevara, de ACYRE Canarias –Santa Cruz de Tenerife, chef local del restaurante La Casona del Vino de Candelaria, mientras que el tercer premio fue para Víctor Talavera, de ACYRE Castilla y León.
Mari Brito dice que Candelaria se consolida como destino gastronómico
La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, felicitó a los premiados y destacó la importancia de un certamen que “consolida a Candelaria como punto de encuentro gastronómico y como espacio que reconoce el valor de nuestra tradición marinera. La vieja es parte de nuestra identidad y verla reinterpretada por chefs de distintos rincones del país es un orgullo para el municipio”. Durante la jornada, se presentaron propuestas culinarias innovadoras elaboradas con la vieja, especie emblemática de la costa canaria y símbolo del arraigo de la pesca artesanal.
ACYRE Canarias se reafirma en la defensa del producto local y el talento
Organizada por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (ACYRE Canarias), dirigida por Pablo Pastor, en colaboración con el Ayuntamiento de Candelaria y la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), esta segunda edición reafirma su compromiso con la defensa del producto local, el conocimiento de especies endémicas y la proyección nacional del talento culinario del archipiélago.
Ganadores del concurso de cata por parejas de La cava de Piñero
Javier Bueno Meana y Daniel López, ambos del Grupo Perelada, resultaron ganadores en el concurso de catas por pareja Canarias Wine Challenge II Edición, organizado por La Cava de Piñero, que se celebró el pasado domingo en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. E segundo puesto quedaron Juan Francisco Fariña Pérez y Aday Benítez Mendoza, y en tercero Joan Casajuana Cunill y Toto Regalado García. La Cava de Piñero es una distribuidora, con base en el polígono de Arinaga de Las Palmas, que vende vinos y productos gourmet.
Un alemán gana el certamen internacional de Chef Balfegó 2025
El alemán Franz-Josef Unterlechner del restaurante Schwarzreiter (Munich, Alemania) se proclamó el gran ganador de la octava edición del certamen internacional de Chef Balfegó 2025 celebrada en Madrid. Unterlechner triunfó entre once finalistas de ocho países europeos. Su creatividad, técnica y profundo respeto por el atún rojo Balfegó le valió el reconocimiento más prestigioso. Las elaboraciones Perla de Atún Rellena, Caviar Ossetra, Ostra y Tagetes y “Carrillera de atún salteada. Escabeche de Almejas. Azafrán. Bullabesa” encumbraron al chef alemán.
La guindilla
Tres restaurantes españoles, en la cima
La gastronomía española no cabe la menor duda de que triunfa en todo el el mundo. Buena prueba es que Disfrutar (Barcelona), El Celler de Can Roca (Girona) y Mugaritz (Guipúzcoa) se sitúan entre los 15 restaurantes más exclusivos del mundo, que recoge los 200 locales en los que es más difícil reservar a nivel global, según el ranking elaborado por la ‘fintech’ Dojo. Disfrutar se sitúa en la tercera plaza, siendo el primer restaurante español y europeo de esta lista con una puntuación de 79,3 puntos. Los menús experimentales con énfasis en el marisco del Mediterráneo le han valido a este tres estrellas ser uno de los destinos culinarios más codiciados del mundo.