Scandal Dinner Show celebró su quinto aniversario con chefs Michelin en Tenerife

Scandal Dinner Show celebró su quinto aniversario con un evento único en Costa Adeje: una cena espectáculo con cuatro estrellas Michelin bajo el título ‘El Capítulo Prohibido’. El escenario del hotel GF Victoria fue el punto de encuentro donde una propuesta ya consolidada en las noches de Costa Adeje se fusionó con la alta gastronomía. Los protagonistas fueron Jesús Camacho (Donaire, GF Victoria), Borja Marrero (Muxgo, Gran Canaria), Adrián Bosch (San-Hô, Royal Hideaway Corales) y Víctor Suárez (Haydée, Gran Tacande).
Victoria López destacó de la cena que fue una “experiencia que emociona”
El aniversario de Scandal Dinner Show fue un salto cualitativo en el concepto de cena espectáculo con una puesta en escena dirigida por Lindsay Nartey, directora artística, quien destacó que “queríamos celebrar estos cinco años con una propuesta que sorprendiera al público desde lo visual, lo emocional y lo gastronómico”. Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, destacó que cinco años después Scandal “sigue demostrando que la pasión y la creatividad pueden transformar una cena en una experiencia que emociona”.
El chef Jesús Camacho señaló la importancia de unir la pasión por la cocina
En cocina, Jesús Camacho, chef de Donaire, señaló lo apasionante que ha sido “el unir cuatro cocinas, cuatro visiones y un solo lenguaje: el de la pasión por la cocina. Esta colaboración demuestra que en Canarias hay talento para crear experiencias gastronómicas de primer nivel sin perder nuestra identidad”. La propuesta combinó producto, técnica y creatividad en un viaje culinario exclusivo.
Premiadas 15 producciones canarias queseras en un encuentro en Chile
Quince de las diecinueve producciones canarias presentadas al Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo, celebrado en Santiago de Chile, resultaron galardonadas en esta primera edición del certamen. Entre ellas destacó la Quesería Maxorata, de Fuerteventura, que obtuvo uno de los Súper Oro de la cita por su queso curado de pimentón elaborado con leche de cabra. El concurso se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el recinto ferial Espacio Riesco, dentro de las actividades del evento Food & Service, con un jurado de 24 especialistas.
Oro para un queso de Lanzarote, dos de La Palma y uno de El Hierro
El jurado reconoció con medallas de oro a la Quesería El Faro, de Lanzarote, por su curado de gofio, semicurado de pimentón, y curado natural. Asimismo Luna de Awara (La Palma) recibió esta misma distinción por su curado de leche cruda de cabra palmera ahumado; Granja Las Cuevas (La Palma), por su curado de oveja untado en pimentón; y Queso Herreño (El Hierro), fue galardonado por su semicurado de mezcla natural. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, felicitó a todas las queserías.
Otro reconocimiento para Victoria Torres
La vilticultora de La Palma, Victoria Torres, ha recibido el premio E de Entorno, ofrecido por Torrons Vicens, en la quinta edición de los Premios Comer La Vanguardia. Torres recibió el galardón de manos de la chef Martina Puigvert Puigdevall, quien subrayó la importancia del paisaje como motor de la gastronomía. Torres ha convertido los estragos del cambio climático, del abandono del mundo rural o las cenizas del volcán Tajogaite en un ejemplo de superación. Todas estas adversidades las traduce en unos excelentes vinos que recuerdan que “la visión de futuro necesita ser impulsada y creada”.