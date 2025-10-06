Sociedades médicas piden extender la vacunación gripal a los 17 años

La Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Asociación Española de Vacunología (AEV), han presentado recientemente un documento en el que recomiendan extender la vacunación antigripal a todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años, un paso relevante en materia de prevención y salud pública.
Luis Ortigosa del Castillo reconoció que “este posicionamiento de las sociedades científicas de la ampliación de edad de hasta los 17 años es una propuesta a medio y largo plazo. Esta temporada hay cinco Comunidades Autónomas que han ampliado la edad de vacunación antigripal hasta los 8, los 9 e incluso hasta los 11 años, mientras en Canarias vacunación financiada pediátrica (gratuíta) se ha ampliado un año más, es decir, desde los 6 meses a 6 años, sin olvidar los aquellos niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo”.
Ortigosa recalcó la importancia de aumentar la edad de vacunación para avanzar hacia la inmunización universal pediátrica frente a la gripe, y valoró el impacto que esta medida tendría en la reducción de complicaciones y hospitalizaciones infantiles como o el valor añadido de la vacunación en la protección de la comunidad y del entorno familiar.
Las tres sociedades médico-científicas, la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de la Oncología y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, han propuesto ocho estratégicas para conseguir aumentar las coberturas vacunales, “entre las principales propuestas están la información y formación específica a los profesionales sanitarios; que éstos sean capaces recomendar la vacunación por su conexión con los usuarios y familias; y que sean capaces de realizar una captación activa”.Otros puntos destacados están vinculados a la formación e información a la sociedad a través de canales como las redes sociales, los medios de comunicación o las farmacias, ofreciendo información clara de la importancia de la vacunación; además, que los criterios de las sociedades médico-científicas conecten y se alineen con Salud Pública, “porque de nada sirve que las sociedades pidan la vacunación hasta los 17 años si Salud Pública no lo cree”, y que las Administraciones ofrezcan información actualizada sobre los resultados de la campaña de vacunación en profesionales y la ciudadanía. También piden mejorar la accesibilidad a la vacunación, con medidas como acudir a las residencias, centros sociosanitarios, domicilios o centros educativos, la vacunación sin cita previa, la posibilidad de ampliación de horarios por las tardes o fines de semana.
Luis Ortigosa resaltó la importancia de ampliar la vacunación pediátrica porque los menores de 6 años son los que más gripe padecen, más del 40% cada año, y “aunque se cree que no enferman de gravedad, si hay casos de complicaciones y fallecimientos incluso de bebés. Además, son los mayores transmisores de la gripe a las personas mayores de su entorno. En España cada año se estima que pueden morir 2.500 personas por gripe, entre las cuales hay bebés y menores”.
Tras los esfuerzos en vacunar frente al herpes zóster a la población adulta, la vacunación antinumocócica en adultas, la vacunación de COVID a mayores de 70 años, y la inmunización para el VRS a todos los lactantes, la ampliación de la vacunación antigripal es el siguiente objetivo.