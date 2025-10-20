ciencia

El IGN detecta otros seis pequeños terremotos “poco profundos” en Canarias

El de mayor magnitud fue sentido por la población
El IGN detecta otros seis pequeños terremotos "poco profundos" en Canarias
El IGN detecta otros seis pequeños terremotos "poco profundos" en Canarias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado desde la tarde del domingo seis pequeños terremotos con epicentro en Agaete (Gran Canaria), uno de ellos con magnitud 2,2 y sentido de forma débil en varios puntos del municipio.

Los dos primeros seísmos, de magnitud 1,7 y 1,2, se produjeron el domingo por la tarde, en un lapso de 4 minutos (18.54 y 18:58 horas).

  1. Itahiza Domínguez resuelve todas las dudas acerca de la crisis sísmica en Tenerife: "Tranquilidad"Itahiza Domínguez resuelve todas las dudas acerca de la crisis sísmica en Tenerife: “Tranquilidad”
  2. Costa de Fasnia, en Tenerife. DAEsto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre la serie sísmica en Tenerife

Los otros tres tuvieron lugar de madrugada: uno a las 4.08 horas con magnitud 2,2, otro de 0,9 a las 4.50 y un tercero de 0,9 a las 4.59 horas.

En todos ellos, los focos fueron relativamente poco profundos, a entre cuatro y nueve kilómetros bajo la superficie, de acuerdo con la información que el IGN publica en su web.

Esos movimientos coinciden con los que se están registrando justo al otro lado de la franja de mar que separa Gran Canaria de Tenerife; en concreto frente a Fasnia y Arico, municipios de la costa oriental tinerfeña.

Allí, se han producido en las últimas 24 horas media docena de terremotos de poca magnitud; en concreto, entre 1,1 y 2,3

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas