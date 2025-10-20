El IGN detecta otros seis pequeños terremotos “poco profundos” en Canarias

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado desde la tarde del domingo seis pequeños terremotos con epicentro en Agaete (Gran Canaria), uno de ellos con magnitud 2,2 y sentido de forma débil en varios puntos del municipio.
Los dos primeros seísmos, de magnitud 1,7 y 1,2, se produjeron el domingo por la tarde, en un lapso de 4 minutos (18.54 y 18:58 horas).
Los otros tres tuvieron lugar de madrugada: uno a las 4.08 horas con magnitud 2,2, otro de 0,9 a las 4.50 y un tercero de 0,9 a las 4.59 horas.
En todos ellos, los focos fueron relativamente poco profundos, a entre cuatro y nueve kilómetros bajo la superficie, de acuerdo con la información que el IGN publica en su web.
Esos movimientos coinciden con los que se están registrando justo al otro lado de la franja de mar que separa Gran Canaria de Tenerife; en concreto frente a Fasnia y Arico, municipios de la costa oriental tinerfeña.
Allí, se han producido en las últimas 24 horas media docena de terremotos de poca magnitud; en concreto, entre 1,1 y 2,3.