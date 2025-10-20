Itahiza Domínguez resuelve todas las dudas acerca de la crisis sísmica en Tenerife: “Tranquilidad”

La reciente crisis sísmica en Tenerife está en boca de todos. Tras la erupción del volcán de La Palma, la población está atenta a lo que sucede, de ahí la importancia de los mensajes de Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias.
En declaraciones a Buenos Días, de Televisión Canaria, Domínguez recalcaba que la zona comprendida entre Tenerife y Gran Canaria está “congestionada” todo el año, por lo que es normal que se registren terremotos: “Es una zona congestionada todo el año, con 400 o 500 al año. A veces hay algunos de magnitud superior a 3 y, en esa ocasión, son sentidos por la población”.
Sobre la crisis sísmica indicó que es “importante” si esos terremotos son sentidos por la población, aunque depende de factores, más allá de la “magnitud y la profundidad” como el terreno en el que se produce.
Itahiza Domínguez no estableció una relación entre los últimos seísmos: “Porque coincidan en el tiempo no hay que creer que tengan relación. Uno podría pensar que están relacionados pero, en principio,en este caso, nada los relaciona”.
Domínguez destacó que la zona entre Tenerife y Gran Canaria es “de gran sismicidad”, aunque, por otro lado, no tienen “registros” de un terremoto sentido como el recientemente en la zona de Agaete: “En principio, esa serie sísmica podría sgnificar un enjambre, pero si uno los compara con las que se han dado antes de erupciones en los últimos aós no tiene nada que ver. Nosotros seguimos realizando la observación del fenómeno”.