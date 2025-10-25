Veronica Cartwright, Michael Paré y Daniel Monzón se suman a la celebración del Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que celebra su novena edición del 7 al 16 de noviembre, acaba de anunciar los nuevos nombres que se suman al cartel de invitados de honor: la actriz inglesa Veronica Cartwright, el actor estadounidense Michael Paré y el guionista y director nacido en Palma de Mallorca Daniel Monzón.
Cartwright será galardonada con el Premio Isla Calavera de Honor por su destacada y prolífica trayectoria en el cine fantástico y de terror. A partir de sus inicios como actriz infantil, trabajó con directores como Alfred Hitchcock y William Wyler, para luego consolidarse como figura clave del género en films como Alien, el octavo pasajero (1979), de Ridley Scott, y La invasión de los ultracuerpos (1978), dirigido por Phillip Kaufman.
El festival proyectará el domingo 9 de noviembre esta última película, seguida de un encuentro con el público donde Veronica Cartwright compartirá anécdotas y reflexiones sobre su carrera. Su participación en estas obras maestras ha dejado una huella imborrable en la historia del cine fantástico, convirtiéndola en un referente para el género y una inspiración para nuevas generaciones.
Además, ha brillado en la televisión con apariciones en series icónicas como Expediente X y Las Escalofriantes aventuras de Sabrina, demostrando su versatilidad durante seis décadas. Este premio reconoce no solo su talento artístico y profesionalidad, sino también su contribución e influencia en el cine fantástico contemporáneo.
Michael Paré recibirá el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico por su consolidada carrera en este género y en el de acción, protagonizando películas de culto como Calles de fuego (1984), El experimento Filadelfia (1984) y Estación Lunar 44 (1990). Su talento y presencia en pantalla lo convirtieron en un referente del cine de aventuras, ciencia ficción y terror, participando en producciones dirigidas por cineastas como Roland Emmerich y John Carpenter.
VERSATILIDAD
En su dilatada carrera, Paré ha demostrado una versatilidad que le ha permitido moverse entre grandes producciones de Hollywood y el cine de género más independiente, manteniendo una conexión constante con el público del fantástico. El viernes 14 de noviembre, el festival le rendirá homenaje con la proyección de Calles de fuego, de Walter Hill, en Multicines Tenerife, seguida de una charla en la que compartirá anécdotas y experiencias de su carrera.
Además, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera rendirá homenaje al cineasta Daniel Monzón con la entrega de un premio honorífico en reconocimiento a una trayectoria marcada por una mirada única dentro del cine de género. El director, guionista y periodista se ha consolidado como una de las voces más personales del panorama cinematográfico español, con títulos tan destacados como Celda 211 (2009), El Niño (2014) o Yucatán (2018), que muestran su capacidad para combinar espectáculo, profundidad y compromiso narrativo.
PREMIOS GOYA
El domingo 9 de noviembre se exhibirá Celda 211, uno de los grandes referentes del thriller español contemporáneo, galardonado con ocho premios Goya. Tras la proyección, Monzón mantendrá un encuentro con el público, en una charla donde compartirá detalles sobre el proceso creativo de la película, su experiencia tras las cámaras y su vinculación con el cine fantástico y de aventuras.
La programación al completo del festival se puede consultar en su sitio web: festivalislacalavera.com.