Cuatro años y medio de cárcel por una brutal agresión en la parada del tranvía

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a tres jóvenes a cuatro años y medio de prisión cada uno por agredir brutalmente a otro en la estación del tranvía de Las Mantecas el 12 de agosto de 2024, así como a pagar de forma conjunta 25.000 euros a la víctima.
Según consta en la sentencia, los acusados mantenían un enfrentamiento con la víctima porque, según decían, les había robado ropa en la casa que ocupaban junto a la estación apenas tres días antes.
Aseguraron que era el agredido quien llevaba un puñal que apenas sirve para pelar papas o rebanar mantequilla, y que durante el enfrentamiento se lo quitó uno de ellos.
Pese a las desavenencias y la existencia de una orden de alejamiento con uno de los encausados, aseguran que el encuentro fue fortuito y la víctima sostuvo que no los conocía de nada y que luego, con ayuda de un amigo, los identificó, por lo que fueron detenidos días más tarde.
A raíz de la agresión, la víctima presentó lesiones en rostro y cráneo, una de las cuales tiene 11 centímetros y llega a la mejilla, fractura de la nariz, mandíbula, y diversos golpes en el oído y cuello, muñeca izquierda, mano y dos dedos. Estas heridas requirieron un total de 59 puntos de sutura y tardaron 35 días en sanar de los que uno permaneció hospitalizado y en la actualidad persiste un perjuicio estético moderado en grado alto.
Las más peligrosas y que pusieron en riesgo su vida fueron las localizadas en el cuello, cerca de vasos sanguíneos, por lo que el fiscal pedía 10 años de cárcel para cada uno, el pago de 25.000 euros, incluidos gastos médicos, y la posibilidad de ser expulsados del país al considerar que era un intento de homicidio.