Piden 10 años de cárcel por una brutal agresión en el tranvía de Tenerife: “Intentaron matarlo”

La Fiscalía ha pedido 10 años de cárcel para cada uno de los tres presuntos autores de una agresión a una hombre en una parada del tranvía de Tenerife, que fue calificada por testigos como una “pelea brutal” y en la que la víctima resultó con numerosas heridas aunque sin riesgo para su vida, tal y como han relatado este lunes los testigos.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este lunes el juicio por unos hechos ocurridos a las diez de la noche del 12 de agosto de 2024 en la estación del tranvía de Las Mantecas.
La Fiscalía mantuvo en sus conclusiones que se trata de un intento de homicidio, que los implicados tuvieron la intención de acabar con la vida del viajero y para ello utilizaron un cuchillo, por lo que pide 10 años de cárcel para cada uno y el pago de 25.000, incluidos gastos médicos y la posibilidad de que ser expulsados.
Las defensas creen que se estaría ante un delito de lesiones, que debe tenerse en cuenta el atenuante de embriaguez en el que se encontraban los procesados y que uno de ellos confesó desde el primer momento de manera que la pena debe oscilar entre los dos y los cinco años.
Coinciden en descartar el homicidio puesto que la agresión se llevó a cabo en un lugar público y el arma usada apenas medía 6 centímetros, por lo que las heridas no afectaron a zonas vitales y fueron superficiales, como ratificaron las peritos.
Los acusados dijeron que mantenían un enfrentamiento con el denunciante porque les había robado ropa en la casa que ocupaban junto a Las Mantecas apenas tres días antes.
Aseguraron que era el agredido quien llevaba el puñal que apenas sirve para pelar papas o rebanar mantequilla y que durante el enfrentamiento se lo quitó uno de ellos.
La agresión en el tranvía
Pese a las desavenencias y la existencia de una orden de alejamiento con uno de los encausados aseguran que el encuentro fue fortuito y la víctima mantuvo que no los conocía de nada y que luego con ayuda de un amigo los identificó por lo que fueron detenidos días más tarde.
Los tres habían ingerido cerveza, whisky y pastillas tranquilizantes y se dirigían a comprar a un establecimiento de 24 horas de La Laguna y tras el ataque uno de ellos confesó que había enterrado el arma en los alrededores pero que jamás fue encontrada.
Otro de los acusados calificó al agredido como “una persona muy peligrosa”, con antecedentes penales también por peleas y de hecho aquel día llevaba una venda a causa de la herida originada en otro enfrentamiento.
Una persona que viajaba en el tranvía dudaba si habían sido cuatro los agresores, dijo que uno de ellos fue el que dio más golpes y utilizó el puñal mientras que otro se mantuvo la mayor parte del tiempo en la puerta del vagón.
Pensó que iban a acabar con la vida de la víctima por la cantidad de golpes que le daban y en los que a veces parecía que utilizaban el cuchillo, hasta que cuando oyen el sonido de la ambulancia, los acusados huyen y el agredido aparece en el suelo inconsciente por lo que fue llevado a un hospital.
En la actualidad los tres acusados y el denunciante se encuentran en situación de prisión provisional, en el caso de la víctima por otro supuesto delito distinto.
La víctima presentaba heridas en rostro y cráneo, una de las cuales tiene 11 centímetros y llega a la mejilla, fractura de la nariz, mandíbula, y diversos golpes en el oído y cuello, muñeca izquierda, mano y dos dedos.
Estas lesiones requirieron un total de 59 puntos de sutura y tardaron 35 días en sanar de los que uno permaneció hospitalizado y en la actualidad persiste un perjuicio estético moderado en grado alto y de las que fueron peligrosas las localizadas en el cuello cerca de vasos sanguíneos.