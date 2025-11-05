CajaCanarias recuerda a Pedro Zerolo y su legado de compromiso con la sociedad

La Fundación CajaCanarias celebra mañana viernes un homenaje a Pedro Zerolo (1960-2015) que busca reconocer y mantener viva la memoria y el legado de una figura clave en la defensa de los derechos civiles, la igualdad y la diversidad. El acto, organizado con la colaboración de la Fundación Pedro Zerolo, comenzará a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña.
DÉCIMO ANIVERSARIO
Al cumplirse 10 años de su fallecimiento, se busca destacar la vigencia de sus ideales y de su forma de entender el activismo como un acto de amor y servicio a la comunidad. La cita incluirá música, poesía e intervenciones que permitirán redescubrir facetas de la vida de Pedro Zerolo y comprender cómo su activismo y compromiso político dejaron una huella profunda e inspiradora en las generaciones posteriores.
Concepción González Zerolo, hermana del homenajeado y vicepresidenta de la Fundación Pedro Zerolo, y Margarita Ramos, presidenta de la Fundación CajaCanarias, evocarán su vida y su legado en la conquista de los derechos civiles. Asimismo, la poeta Elsa López recitará su poema inédito A Pedro Zerolo. El programa incluye una mesa de diálogo que reunirá a Luisa Estévez Martínez y Miquel A. Fernández García, presidenta y director ejecutivo, respectivamente, de la Fundación Pedro Zerolo, junto con la periodista Verónica Martín.
CANCIONES
Pasión Vega, acompañada al piano por Jacobo de Miguel Bueres Fernández, rendirá homenaje a su figura interpretando algunas canciones que reflejan la sensibilidad de Pedro Zerolo, como Pequeño vals vienés, Piensa en mí y María se bebe las calles. La cita será presentada y conducida por la periodista Raquel Toste.
De igual modo, la Fundación CajaCanarias ha organizado la exposición En el alma de Pedro, que, a lo largo de esta semana, y hasta mañana, invita al público a contemplar la mirada profunda y singular de siete artistas canarios que, desde sus respectivas sensibilidades, le rinden tributo: Agatha Ros, Beatriz Hernández, Claudia Melchor, Eduardo Padrino, Flavia Fleitas, Sara Hernández y Texiade Santana. La exposición podrá visitarse de 8.00 a 15.00 horas.