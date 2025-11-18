Canarias atiende a 400 víctimas de violencia sexual en solo seis meses

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, informó ayer de que los cinco centros de crisis 24 horas de las Islas han atendido, desde su apertura en mayo pasado, a unas 400 víctimas de violencias sexuales. De ellas, 339 han sido víctimas directas, 304 mujeres y 35 menores de 18 años, y 55 familiares o personas del entorno que precisaron algún tipo de atención profesional. En este periodo, se produjeron 161 activaciones por parte del 1-1-2.
La Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó el procedimiento básico para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales, que tendrá validez nacional y permitirá a las mujeres víctimas acceder a todos los derechos, prestaciones, recursos y servicios que precisen, tal y como recogía la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual.
En la reunión presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, las comunidades recibieron información sobre el Anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y los fallos en el sistema ‘Cometa’. Se han ido cambiando esas pulseras y, después, ha habido algún fallo de conectividad excepcional de algunas pulseras, que se han solventado.
Tras participar en la reunión, Delgado se ha congratulado de este acuerdo, que permitirá a Canarias desarrollar la normativa necesaria para que las víctimas de las violencias sexuales “puedan acceder a los derechos y protección que precisen”. Admitió que se necesita “adelantar este procedimiento estatal” que permitirá establecer el decreto en Canarias y regular las ayudas a las víctimas de violencia sexual, “que ya cuentan con una partida para el próximo año”.
La acreditación de las situaciones de violencias sexuales “tendrá carácter administrativo y podrá ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa, haya sido archivado o sobreseído el procedimiento judicial, esté en trámite el procedimiento penal o tengan sentencia condenatoria firme”, entre otros.
En el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente, la duración, la forma y la gravedad de la violencia sufrida, las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual, los efectos en la salud sexual y reproductiva, el contexto y el daño social, así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal. También se tendrá en cuenta las situaciones especiales de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y/o emocional respecto al agresor, así como si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o que resida en zonas rurales.
Cinco centros
Canarias cuenta con cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla con todos los cabildos.
El servicio está disponible las 24 horas de cada uno de los 365 días del año y no es preciso haber denunciado con anterioridad para recibir la atención.
El equipo de cada centro está integrado por diferentes profesionales que prestan ayuda psicológica especializada, centrada en el bienestar emocional y la recuperación; asesoramiento jurídico, orientación legal y asesoramiento en el caso que querer interponer una denuncia; y apoyo social, para hacer el acompañamiento en la toma de decisiones y facilitar el proceso de recuperación.
La actividad de los centros se rige por un protocolo de actuación en el que se establecen los criterios de intervención y se garantiza la integración de estas nuevas instalaciones con los servicios ya existentes, como el 112 y el 012, con el objetivo de actuar de la manera más eficaz y rápida.