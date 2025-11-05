puerto de la cruz

Cierran tres playas en el norte de Tenerife por condiciones adversas

Estará prohibido el baño y el acceso al agua en estas zonas del litoral
Prohibirán fumar en la playa del Castillo, en el Puerto de la Cruz
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decretado el cierre temporal de las playas Castillo, Charcón y Playa Chica ante el fuerte oleaje y las condiciones adversas del mar previstas para este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

La decisión se adopta por motivos de seguridad, siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia y la previsión meteorológica que alerta de fenómenos costeros adversos en el norte de Tenerife. Durante estos dos días, estará prohibido el baño y el acceso al agua en estas zonas del litoral portuense.

El Consistorio recuerda a vecinos y visitantes que respeten la señalización instalada y eviten situarse en lugares expuestos a golpes de mar, especialmente en muros, escolleras o paseos cercanos a la costa. También se pide extremar la precaución en actividades como la pesca o la toma de fotografías en zonas de riesgo.

El Ayuntamiento mantendrá el seguimiento de la situación y actualizará el estado de las playas en función de la evolución del mar.

