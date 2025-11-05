Cierran tres playas en el norte de Tenerife por condiciones adversas

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decretado el cierre temporal de las playas Castillo, Charcón y Playa Chica ante el fuerte oleaje y las condiciones adversas del mar previstas para este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.
La decisión se adopta por motivos de seguridad, siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia y la previsión meteorológica que alerta de fenómenos costeros adversos en el norte de Tenerife. Durante estos dos días, estará prohibido el baño y el acceso al agua en estas zonas del litoral portuense.
El Consistorio recuerda a vecinos y visitantes que respeten la señalización instalada y eviten situarse en lugares expuestos a golpes de mar, especialmente en muros, escolleras o paseos cercanos a la costa. También se pide extremar la precaución en actividades como la pesca o la toma de fotografías en zonas de riesgo.
El Ayuntamiento mantendrá el seguimiento de la situación y actualizará el estado de las playas en función de la evolución del mar.