Giro radical en Puerto de la Cruz: así será el nuevo frente marítimo que cambiará la ciudad

Puerto de la Cruz tendrá un nuevo frente litoral, abierto al mar, que abarcará desde la explanada del muelle hasta la parte trasera de la calle Mequinez y otros puntos cercanos. Esta planificación está vinculada a proyectos estratégicos como el parque marítimo, la construcción del nuevo campo de fútbol El Peñón, la recuperación de espacios peatonales y zonas verdes para el disfrute de residentes y visitantes, la recuperación y revitalización de El Polvorín y el peñón de El Fraile, más aparcamientos y la fase tercera del peatonal de La Ranilla y el paseo del Cabuquero.
La segunda mitad del año 2028 será el punto de partida para el desarrollo de estas actuaciones, enmarcadas en la alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad 1 (PMM1) de Puerto de la Cruz gracias al convenio firmado entre el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias.
“Un escenario temporal que se ajusta a este tipo de procedimientos, con lo cual, no estamos haciendo artificios, ni hay maquetas ni construcciones visuales, sino una realidad que sí depende de nosotros”, subrayó ayer el vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso, durante la presentación de este documento que permitirá el desarrollo urbano y turístico de la ciudad.
Junto a él estuvieron la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá; el alcalde, Leopoldo Afonso; y los concejales de Ciudad Sostenible y Agenda Urbana y Servicios Generales y Desarrollo Comercial, David Hernández y Alonso Acevedo, respectivamente.
Leirachá explicó que estas actuaciones que inciden de forma directa en el desarrollo de la ciudad, serán posibles debido a que se han separado del proyecto de construcción del muelle deportivo y pesquero, aunque sin renunciar a este último.
Según Lope Afonso, el último informe del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para la construcción del puerto deportivo y pesquero, “los requerimientos ambientales pueden suponer una dilación que no tienen concreción temporal y por lo tanto, no podíamos seguir de brazos cruzados esperando que se concretara, teniendo la oportunidad de recuperar para los portuenses y para la recualificación del destino un espacio de primer nivel”.
Cabe recordar que el proyecto del Puerto Pesquero, Deportivo, Comercial y Turístico de Puerto de la Cruz, redactado por Trazas Ingenieros-GIUR para el Puerto y Martín Menis Arquitectos, fue aprobado por unanimidad del Pleno del Cabildo en abril de 2016. Del mismo se aprovechará “todo lo posible, pero habrá cuestiones que se plasmaron en su día como diseño funcional que se someterán a la admisibilidad desde el punto de vista jurídico”, aclaró Afonso.
Asimismo, recalcó que se trata de “una hoja de ruta realista, que no vende humo sino que está centrada en las actuaciones que se pueden hacer a corto, medio y largo plazo” ya que además, esta alteración del plan está pendiente de tramitación administrativa y de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
Por su parte, el alcalde añadió que “Puerto de la Cruz es un municipio en permanente cambio y en evolución y eso lleva a abordar este proyecto estratégico e histórico que beneficiará tanto a vecinos como a visitantes” y que “supondrá un avance fundamental para el presente y el futuro de nuestra ciudad”.
David Hernández valoró esta alteración del PPM1 para “desbloquear un procedimiento administrativo que llevaba más de 15 años paralizado” y en la misma línea que Lope Afonso aclaró que “no habrá obras inmediatas, pero sí una hoja de ruta clara y responsable”.
Recordó que desde 2015 viene defendiendo la necesidad de comenzar por la zona más urgente, “el suelo actualmente degradado”, es decir, la parte de tierra. “Esta estrategia, además de priorizar la recuperación del entorno, contribuye a frenar la especulación y garantiza que este espacio se destine al disfrute de la ciudadanía, en coherencia con el modelo de ciudad verde y sostenible que se impulsa. Asimismo, permitirá mejorar la movilidad y crear áreas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático”, concluyó.
Por último, Alonso Acevedo hizo hincapié en que “la alteración del PMM1 representa una oportunidad clave para fortalecer el tejido comercial del municipio, generando nuevas dinámicas económicas y mejorando la competitividad de nuestros espacios urbanos”, que redundará “en una ciudad más funcional, y atractiva”.