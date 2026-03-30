Luz verde al plan que cambiará Puerto de la Cruz: más aparcamientos, un parque marítimo y una ciudad deportiva

Puerto de la Cruz tiene ante sí una oportunidad histórica. El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde esta semana a la tramitación de un convenio con el Gobierno de Canarias que reactiva el Plan de Modernización y Mejora (PMM) de la ciudad, un instrumento urbanístico de enorme alcance que llevaba años bloqueado y que ahora se reescribe con nuevas prioridades: mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar el atractivo turístico de la que es considerada la primera ciudad turística de Tenerife.
La decisión supone desligar el plan de los tiempos del polémico proyecto portuario -cuya tramitación ambiental se ha complicado notablemente según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica fechado el pasado 18 de febrero– y concentrar los esfuerzos en actuaciones concretas y ejecutables a corto y medio plazo.
Entre ellas destacan el desarrollo del parque marítimo, la construcción de la nueva ciudad deportiva de San Felipe, la puesta en valor del entorno del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife, más aparcamientos, mejoras en la movilidad urbana y la recuperación de espacios peatonales y zonas verdes para el disfrute de residentes y visitantes.
El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, afirma que con el acuerdo “damos un paso estratégico para el desbloqueo de actuaciones de vital importancia para el futuro de la ciudad turística”.
Afonso reconoció que la situación de partida era de parálisis total -sin convenio vigente y con expedientes completamente atascados- y que el nuevo acuerdo busca precisamente recuperar el control sobre los plazos y la ejecución de las obras. Asimismo, asumió que la gestión de estas complejas actuaciones fue encomendada en este mandato a la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos como señal del compromiso institucional con Puerto de la Cruz.
La directora del área, Alicia Leirachá, explicó en detalle los ejes del nuevo enfoque: el convenio “permitirá recualificar Puerto de la Cruz como destino turístico, haciendo posibles infraestructuras y mejoras relacionadas con la movilidad, el incremento de aparcamientos, el parque marítimo, el paseo peatonal, los espacios libres y las dotaciones deportivas”. Leirachá subrayó que los ejes fundamentales de la alteración del PMM se centran en priorizar los intereses de los ciudadanos y dar agilidad administrativa a la ejecución de actuaciones urbanísticas que supondrán una profunda recualificación del municipio.
Ello permitirá no solo desbloquear proyectos pendientes, sino sentar las bases para un desarrollo ordenado, sostenible y competitivo de la ciudad. Las obras previstas mejorarán la movilidad, los espacios públicos y los servicios para los vecinos, al tiempo que fortalecerán la oferta turística. El nuevo Plan otorgará especial relevancia a la protección frente al cambio climático y a la renaturalización del entorno urbano.
La fórmula adoptada permitirá al Ayuntamiento recuperar control sobre los tiempos de ejecución, asegurando agilidad en la tramitación y evitando nuevas paralizaciones que puedan afectar al desarrollo urbano y económico de la ciudad.
Lope Afonso asegura que la alteración Plan de Modernización da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Puerto de la Cruz y del Valle de La Orotava, que llevan años reclamando inversiones y mejoras concretas en su entorno más inmediato.