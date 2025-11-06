Canarias también es la comunidad en la que más suben los coches de segunda mano: “El stock es mayor”

Canarias lideró en octubre el encarecimiento de los coches de segunda mano en España. Según el barómetro mensual de coches.net, el precio medio en el Archipiélago alcanzó los 16.705 euros, lo que supone un aumento del 16,2% respecto al mismo mes de 2024.
En el conjunto del país, el mercado de ocasión muestra signos de desaceleración tras varios meses de ascensos consecutivos. El precio medio se situó en 18.093 euros, un 0,6% menos que en septiembre, aunque continúa siendo un 5,3% superior al registrado hace un año. Este ajuste interrumpe un ciclo de cinco subidas mensuales y apunta a una fase de estabilidad dentro del sector. Más que un síntoma de enfriamiento, el leve retroceso se interpreta como un reajuste natural tras los máximos alcanzados a finales del verano.
Pese a esta moderación, los precios siguen cerca de niveles récord. De hecho, desde julio de 2024 solo se han registrado dos descensos en comparación con el mes anterior.
Para Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, la bajada de octubre es “una señal positiva” de equilibrio en el mercado. Según destaca, el interés por los coches usados se mantiene firme, impulsado por una mayor oferta disponible, que ha crecido un 4,7% en términos interanuales.
Crece la diferencia entre los coches seminuevos y los más antiguos
Los vehículos con menos de un año de antigüedad son los que más abaratan su precio, con una caída del 10,4%, hasta los 35.180 euros, prolongando la corrección iniciada a comienzos de 2025. En cambio, los modelos de entre 1 y 3 años apenas varían (+0,2%) y los de 4 a 5 años suben un 2,9%.
El comportamiento cambia en los coches más veteranos: las unidades de más de 16 años se encarecen un 10%, mientras que las de 11 a 15 años lo hacen un 8,8%, reflejo del aumento de la demanda en los segmentos más económicos.
Tras Canarias, la segunda comunidad con mayor repunte de precios es Navarra, donde el valor medio se sitúa en 18.771 euros tras un incremento del 12,7%. También destacan Extremadura (+9,7%, 16.064 euros), La Rioja (+9,2%, 16.123 euros) y Baleares (+9,2%, 17.398 euros).
En el lado opuesto aparecen territorios como Cataluña (+3,5%), Madrid (+2,9%) y País Vasco (+0,3%), que muestran un crecimiento mucho más moderado, aunque siguen siendo las zonas con los precios absolutos más altos: Madrid alcanza los 19.630 euros y el País Vasco los 19.587 euros.