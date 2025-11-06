El Auditorio de Tenerife crea desde cero y en una semana la escenografía de la ópera ‘El holandés errante’

Los tres contenedores con la escenografía de El holandés errante alquilada al Teatro Municipal de Santiago no llegaron a salir de Chile por problemas logísticos totalmente ajenos al Auditorio de Tenerife, que prepara este título de Richard Wagner, provocando una situación insólita en la programación del espacio escénico de la capital tinerfeña.
Desde el Cabildo destacan la “capacidad de reacción y madurez del personal de Auditorio de Tenerife”, que ha permitido reponerse de este contratiempo, no cancelar y realizar una escenografía en una semana siguiendo la dramaturgia de Marcelo Lombardero.
La experiencia acumulada en más de 20 años abordando grandes producciones hace que el equipo técnico disponga de construcciones y prototipos que se han readaptado a la dramaturgia propuesta por la dirección de escena.
PROFESIONALIDAD
Además del nivel profesional y personal del equipo de Auditorio de Tenerife, se destaca la labor del equipo artístico que trabaja con Lombardero, que aborda un esfuerzo extra, sobre todo la diseñadora de la escenografía y multimedia, Noelia González; el responsable de la iluminación, José Luis Fiorruccio, y la del vestuario, Luciana Gutman.
Del mismo modo que se valora la predisposición mostrada por el elenco de cantantes. De esta manera, las tres funciones de la ópera El holandés errante se desarrollarán, como estaba previsto, los días 16, 19 y 22 de noviembre.
Las entradas se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario.
Hay disponibles descuentos para menores de 30 años, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas, entre otros colectivos.