El brasileño Gabriel Selvage abre esta noche el Festival Internacional 6Cuerdas

El guitarrista y compositor Gabriel Selvage, considerado uno de los grandes exponentes de la guitarra brasileña de siete cuerdas, ofrecerá este sábado (20.00 horas) un concierto en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La actuación inaugura el XIX Festival Internacional 6Cuerdas, que se desarrollará hasta el 29 de noviembre en Tenerife, La Palma, La Gomera y Lanzarote. Las entradas se pueden adquirir en el sitio web www.6cuerdas.es.
Gabriel Selvage es un referente en la escena musical por un estilo único que combina la tradición del sur de Brasil con influencias del jazz. Desde joven mostró una gran sensibilidad hacia la riqueza rítmica y melódica de su lugar de origen, incorporando estos elementos a un lenguaje sofisticado y moderno. El dominio técnico de Selvage y su expresividad lo han posicionado como uno de los intérpretes más destacados de la guitarra de siete cuerdas.
“La guitarra llegó a mi vida como un amor a primera vista”, confiesa Gabriel Selvage. “Nací en un pequeño pueblo del sur de Brasil, crecí entre caballos y campos, y es esa verdad la que llevo en mi música”, subraya.