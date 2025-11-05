El Círculo de Bellas Artes otorga sus distinciones a Helena Romero, a título póstumo, y Octavio Zaya

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife celebró este miércoles en su sede (calle del Castillo, 43, Santa Cruz de Tenerife) la entrega de sus distinciones. El Premio Círculo de Bellas Artes de Tenerife recayó en Helena Romero, a título póstumo, quien fuera directora de la compañía Helena Turbo Teatro, y Octavio Zaya, comisario independiente y escritor de arte.
Los principales reconocimientos que otorga la institución artístico-cultural reconocen ambas trayectorias profesionales con los galardones correspondientes a los años 2023 y 2024. En el primer caso, el premio lo recogió el hijo de Helena Romero, Javier Monge, quien trasladó a los asistentes unas palabras sobre los valores de su madre, y en el segundo, Octavio Zaya, quien contó con la intervención en torno a sus aportaciones de Sergio Rubira, director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
En la celebración estuvieron presentes el presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Pepe Valladares; integrantes de la junta directiva; representantes de administraciones públicas en el ámbito de la cultura; de la Fundación CajaCanarias; familiares y amigos de los homenajeados, socios de la institución y público en general.
La cita incluyó una lectura teatralizada por parte de Sigrid Ojel y Paco Monge, con la proyección de fotografías de Helena Romero. De igual manera, se exhibió un vídeo biográfico relativo a Octavio Zaya.