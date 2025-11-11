El Gobierno regional inicia la recuperación del legado canario disperso

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el programa Legado canario disperso, una iniciativa multidisciplinar destinada a localizar, documentar y estudiar el patrimonio cultural canario que salió del Archipiélago durante los siglos XIX y XX.
El proyecto cuenta con la implicación de las universidades públicas canarias, el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y el Museo Canario, y se enmarca en el cumplimiento de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, que establece la necesidad de investigar, proteger y promover la cooperación internacional para la salvaguarda del patrimonio cultural disperso.
La primera etapa del proyecto se ha iniciado en Viena, donde se han mantenido reuniones de trabajo con la Universidad de Viena, el Naturhistorisches Museum (Museo de Historia Natural) y el Weltmuseum Wien (Museo de las Culturas del Mundo), en un recorrido que permitirá documentar piezas, colecciones y materiales vinculados a Canarias conservados en estas instituciones europeas, así como definir protocolos de colaboración científica y de difusión del patrimonio cultural común.
Entre los fondos de este último existe un registro fechado en 1889, que describe una “momia de un hombre en posición decúbito supino, con los brazos cruzados al cuerpo y la cabeza vuelta hacia la derecha, de 168 centímetros de largo, procedente de una cueva situada en la costa de Guía, en el suroeste de Tenerife”. Adquirida en 1889 al médico Manuel Macías, natural de San Sebastián de La Gomera, 136 años después de su llegada a Viena, se han iniciado los contactos para traer de vuelta los restos momificados de este guanche, conservado desde finales del siglo XIX.
Además, el Weltmuseum Wien custodia una importante colección de más de 200 piezas vinculadas a Canarias, entre ellas cerámicas, ídolos, cuentas de collares y reproducciones de pintaderas pertenecientes a los antiguos pobladores de Gran Canaria. Esta colección fue conformada entre finales del siglo XIX y comienzos del XX por investigadores y coleccionistas como Carl von Schwerzenbach, Oscar Simony, Josef Neustadtl y Dominik Josef Wölfel, figuras clave en la historia del conocimiento científico de Canarias.