El HER Festival, centrado en la creación contemporánea, pone a la venta sus entradas

El HER Feminist Festival celebra su séptima edición como una plataforma internacional de creación contemporánea hecha por mujeres y disidencias. Con el lema De Canarias al mundo: la resistencia suena en colectivo, el festival muestra su compromiso con el arte, el pensamiento crítico y la música como herramientas de transformación social.
Durante cinco días, del 2 al 6 de diciembre, desplegará una programación que combina encuentros teóricos, experiencias artísticas y propuestas sonoras en distintos espacios de Canarias, invitando al público a participar activamente de una comunidad que celebra la diversidad, la experimentación y la resistencia colectiva.
Una programación que integra pensamiento, artes visuales, talleres, residencias artísticas y una jornada musical de más de ocho horas con algunas de las artistas más relevantes de la electrónica contemporánea. Entre las participantes destacan Nerea Pérez de las Heras, Las Hijas de Felipe, Paloma Calle, Sherelle, Instropekt, Dyatlove, Mireia y Helena Tramunt, Bliss B2B Irtap, Juan Labory, y Carlotto Rosse & T. Modet, entre otras voces que expanden las fronteras de la creación desde la periferia insular hacia el mundo.
HER 2025 contará con una colaboración exclusiva con la plataforma internacional Keephush, fortaleciendo los lazos entre la escena local y los circuitos globales de la música y el pensamiento feminista contemporáneo.
Como cierre, HER Festival 2025 brindará una jornada musical que reunirá a diversos nombres de la electrónica internacional, como Sherelle, Instropekt y DJ Aydeen, junto a una representación local, con Bliss, Irtap, Vandala, Dyatlove, Carlotto Rosse y T. Modet. Las entradas para esta nueva edición pueden adquirirse en el sitio web herfeministfestival.com. Dirigido y producido por Alejandra Galo, el festival cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).