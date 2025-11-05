El humor con alma de Juanito Panchín brilla en Tito’s Teatro

El humorista cubano afincado en Tenerife, Juanito Panchín, actuará el próximo sábado, 15 de noviembre a las 20:45 horas, en Tito’s Teatro en Puerto de la Cruz, con un espectáculo cargado de ingenio, cercanía y ese humor tan particular que lo ha convertido en una de las voces cómicas más queridas del archipiélago. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del teatro: www.titostenerife.com
Con raíces cubanas y ascendencia familiar canaria, Juanito Panchín ha construido una trayectoria singular en la que mezcla música, teatro y comedia. Su carrera artística comenzó en el ámbito musical, formando parte de agrupaciones tradicionales cubanas, hasta que la improvisación humorística se cruzó en su camino y terminó por convertirse en su sello personal. Desde su llegada a Canarias, ha sabido ganarse al público con un humor costumbrista, cargado de espontaneidad, ironía y una mirada afectuosa hacia la vida cotidiana.
Su espectáculo se caracteriza por un humor con alma: carcajadas aseguradas, pero también guiños emotivos y reflexiones envueltas en humor blanco y crítico a la vez. Personajes como el ya célebre Lilifó Yalindo Portela, inspirado en escenas reales de barrio, aportan color a una propuesta escénica que conecta con el público desde el primer minuto. Panchín no solo hace reír; invita a transformar los problemas en sonrisas y a mirar la vida desde otra perspectiva, con una filosofía cercana que él mismo resume con expresiones de sabiduría popular que el público recuerda tras el show.
La actuación del 15 de noviembre promete una noche de diversión asegurada, ideal para disfrutar entre amigos, en pareja o como plan diferente de fin de semana. Risas, improvisación y una complicidad única con el público son la fórmula que han convertido a Juanito Panchín en referencia del humor latino-canario. Desde Titos Teatro se recomienda adquirir las entradas con antelación, ya que el aforo es limitado y se prevé una alta demanda para esta función.