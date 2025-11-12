El MUNA presenta el libro ‘Momias. La vida de los guanches’, de Conrado Rodríguez-Maffiotte

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), dependiente del Cabildo, fue el lunes escenario de la presentación del libro Momias. La vida de los guanches, de Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín, doctor en Medicina y Cirugía, director del Instituto Canario de Bioantropología y del Museo Arqueológico de Tenerife.
El acto contó con la participación del propio autor de la obra, que respondió a las preguntas e inquietudes del público asistente en torno a este trabajo, editado por Museos de Tenerife, que ofrece una visión divulgativa sobre las momias guanches, que desde su hallazgo en diversas cuevas de enterramiento de Tenerife tras la conquista han despertado un gran interés.
El libro recoge los resultados de años de estudio desarrollados en el marco de proyectos de investigación impulsados por Museos de Tenerife, como Proyecto Cronos. Bioantropología de las momias guanches (1990-1992) y Athanatos. Muerte e inmortalidad en poblaciones del pasado (2016-2018).
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, puso en valor la publicación de este trabajo que “representa un paso más en la tarea de difundir el conocimiento generado por los equipos científicos y de acercar a la ciudadanía una parte esencial del patrimonio arqueológico de la Isla”. Acha añadió que “el trabajo de investigación en torno a las momias guanches constituye un ejemplo de cómo la ciencia puede contribuir a la conservación, la comprensión y la divulgación de nuestro pasado”.
La obra está estructurada en varios capítulos que abordan el mundo aborigen, el proceso de momificación entre los guanches, la información que proporcionan las momias sobre su modo de vida, su alimentación, su salud, sus características genéticas y sus enfermedades, así como el exilio y el retorno de estos restos a Tenerife. Incluye además un anexo dedicado a la investigación bioantropológica canaria entre los siglos XIX y XXI, así como una completa bibliografía.
Los textos son de Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín y las ilustraciones corresponden a Nareme Melián y Noelia Calvo, con el objetivo de facilitar la comprensión de los contenidos y acercar este campo de estudio al público no especializado.
Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna (1984). Desde 1993 dirige el Instituto Canario de Bioantropología y, desde 2010, el Museo Arqueológico de Tenerife, ambos integrados en el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Es, además, académico de número de la Real Academia de Medicina de Canarias.
Es miembro de más de una decena de sociedades científicas y participa activamente como evaluador en diversas agencias nacionales e internacionales. Forma parte de los consejos editoriales de varias revistas especializadas y ha sido profesor visitante en universidades de España, Europa, Norteamérica y Sudamérica. También colabora habitualmente en comités científicos de congresos nacionales e internacionales.