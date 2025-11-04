El TS enjuiciará por las mascarillas a Ábalos, Koldo y Aldama y deja fuera a Torres

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente propuso ayer juzgar al exministro José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Así consta en un auto en el que da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares -lideradas por el PP- para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias.
Para Puente, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. El instructor considera que los tres “se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
Ante esta decisión, que deja fuera de ese juicio por mascarillas al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el entorno del también expresidente de Canarias remarcó ayer que el juez no menciona en ningún momento ni a Canarias ni a Torres. Según fuentes del ministro, el magistrado no ha considerado creíble “ninguna de las falsas denuncias de Aldama”.
Además, y ante el conocimiento de parte del informe de la UCO (de 85 páginas) en la jornada de ayer, dichas fuentes subrayan que “se acredita, y así seguirá siendo cuando se conozca el informe al completo”, que no hay nada que vincule a Torres “ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, chalés, mordidas, comisiones o encuentros con narcos”.
Para el entorno de Torres, “y tal y como ha defendido en cinco comisiones (Senado, Congreso y Parlamento de Canarias) y unas 30 preguntas parlamentarias, queda demostrada la falsedad de las graves acusaciones hacia Torres y desmontadas las mentiras de la derecha y ultraderecha”. Asimismo, consideran desacreditadas las “difamaciones interesadas en medios y pseudomedios contra Torres. No hay negocios sobre una presunta trama de hidrocarburos, Delcy Rodríguez, móviles encriptados y demás infamias”.