El XXII Festival Tensamba se despide de la Isla con la actuación de Chico Pinheiro

El cantautor brasileño Chico Pinheiro actúa este sábado (19.30 horas) en el Auditorio de Tenerife, en el marco del Festival Tensamba 2025. El artista, nominado a dos Grammy, cerrará en la capital tinerfeña el paso de la vigesimosegunda edición de Tensamba por la Isla.
Acompañado de bajo y batería, el guitarrista ofrecerá un recorrido por algunas de sus composiciones más relevantes, incluyendo canciones de discos claves en su carrera, como Nova, There’s a Storm Inside, Meia Noite Meio Dia y City of Dreams.
Chico Pinheiro es considerado una de las figuras más brillantes de la escena brasileña actual. Ha construido una carrera marcada por la elegancia, la sensibilidad y una profunda conexión con las raíces musicales de su tierra. A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con artistas de nivel internacional como Dianne Reeves, Hermeto Pascoal, Edu Lobo, Rosa Passos, Brad Mehldau, Esperanza Spalding y Bob Mintzer.
Una de las características más relevantes de Pinheiro es su calidez expresiva y su gran habilidad con la guitarra. Pero el artista brasileño no solo destaca como guitarrista virtuoso, sino también como cantante e intérprete de gran sensibilidad, consolidándose así como una figura relevante de la música popular brasileña contemporánea.