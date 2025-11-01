Fallece Pistol, batería de Ataúd Vacante, Familia Real y Brutalizzed Kids

El músico canario Víctor Arrocha Mendoza, más conocido como Pistol, falleció este jueves a los 61 años de edad. El batería nacido en La Gomera (Chipude, Vallehermoso), que a los siete años se trasladó a la capital tinerfeña (Los Gladiolos), ocupa un lugar de honor en la historia del rock en Canarias, merced a su participación en bandas como Familia Real, Ataúd Vacante, Tractores, Brutalizzed Kids, 13 Motos y Eméritos, la más reciente.
El pasado año, dentro del Festival DocuRock 10, coprotagonizó en Equipo PARA, en Santa Cruz de Tenerife, la exposición fotográfica Máquina y Pistol. La base rítmica de Ataúd Vacante, de Javi Felipe, que se adentraba en la figura de dos de los componentes de la banda -tras otra muestra dedicada a Fafe y Silver-, que precisamente en 2024 cumplió 40 años.
LA TRAYECTORIA
“Víctor Arrocha, aka Pistol -escribió Diego F. Hernández en el texto que acompañó a la exposición-, cogió las baquetas y el bombo en una dirección distinta a la de Manolo el Máquina. De pibe, una revista musical con Sex Pistols en portada le voló la cabeza. Eso cuenta este músico hecho a sí mismo, nacido en Chipude, en La Gomera, que un día se cruzó con Silver, compañero de batallas musicales en años venideros, y que al ver las pintas que llevaba le invitó a formar parte de una banda de rock. De ese encuentro nació la leyenda que dio sus primeros golpes con RIP, grupo de versiones de AC/DC donde además de Silver estaban Víctor y Dani, para convertirse al tiempo en el batera de Familia Real, Ataúd Vacante, Tractores, Brutalizzed Kids, 13 Motos o Eméritos, formación esta con la sigue en activo con Silver a la voz”.
Hace ahora 10 años, en 2015, se estrenaba el documental Pistol, una suerte de tributo al músico fallecido este jueves, producido por Los 80 Pasan Factura, con guion y dirección del periodista y también músico José María de Páiz.
En este trabajo audiovisual de 27 minutos, tal y como figura en su sinopsis, José María de Páiz escucha “a quien ha sabido ver y vivir la vida desde la parte de atrás. A veces desde la parte de atrás del escenario, desde la batería… Otras tantas veces desde la parte de atrás, desde la zona sombría de la vida, donde no se escribe ni se cuenta porque solo se lucha por vivirla”.