Fundación Moeve premia el valor social de tres iniciativas en las Islas

El Club Oliver, en Santa Cruz de Tenerife, acogió en mañana de ayer la entrega anual de los Premios al Valor Social, promovidos por la Fundación Moeve. Tres iniciativas fueron reconocidas por su aportación a la justicia y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables: la Fundación Sonsoles Soriano, por El Hogar que sueño; Cáritas Diocesana de Canarias, por el Proyecto Bentayga; y CEAR Canarias, por Becas Renueva.
Las entidades premiadas, seleccionadas entre 45 candidaturas presentadas en el Archipiélago, se repartirán 75.000 euros para desarrollar sus proyectos a lo largo del próximo año. Según sus estimaciones, estas iniciativas beneficiarán de forma directa a 2.000 personas y alcanzarán a 22.980 de manera indirecta. Con estos galardones, son ya 80 los proyectos reconocidos en Canarias desde la creación de los premios, con una aportación acumulada de 862.000 euros.
Al inicio del acto, Belén Machado, responsable de la Fundación Moeve, recordó los comienzos del certamen: “Unos galardones que empezaron de manera tímida, cuya calidad se ha ido incrementando, y que ya han repartido más de 5,6 millones de euros, de los cuales 862.000 han llegado a Canarias”. Subrayó además que “lo verdaderamente importante no son las cifras, sino las historias personales que hay detrás”.
Una de estas historias tomó voz propia gracias a Cristina, beneficiaria del programa Moneiba -impulsado por Proyecto Hombre y premiado el año pasado-, orientado a mujeres en contextos de adicciones. “Vengo de una situación de violencia de género y necesitaba ayuda especializada. Moneiba ha sido un antes y un después”, señaló emocionada.
El jurado, presidido por Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, destacó la dificultad de la elección: “No ha sido sencillo escoger entre tantos proyectos. Si algo sobra en esta tierra es compromiso y capacidad para transformar vidas”. Delgado valoró también el papel de los “padrinos” que acompañarán a las entidades galardonadas: “Son tan importantes como la aportación económica; impulsan e inspiran”.
La primera en recoger la estatuilla fue Georgette Bugnion, presidenta de la Fundación Canaria Sonsoles Soriano, que trabaja para garantizar una vida independiente a personas con discapacidad intelectual. Su proyecto El Hogar que sueño ofrece apoyo individualizado en el propio domicilio, con planes que abarcan hábitos domésticos, salud, economía y participación social. “La respuesta que damos es un hogar”, afirmó Bugnion, quien reivindicó el papel esencial de las fundaciones en la defensa de derechos.
Cáritas Diocesana de Canarias recibió el reconocimiento por su proyecto Bentayga, centrado en el acompañamiento y fortalecimiento de su voluntariado en la provincia de Las Palmas. “Nuestra labor no tendría el alcance que tiene sin nuestros 1.070 voluntarios”, destacó Ana Margarita Rivero, adjunta a la Secretaría General.
El acto concluyó con el premio a CEAR Canarias por Becas Renueva, un programa apadrinado por Jesús Méndez, que permite a jóvenes migrantes extutelados acceder a formación en energías renovables, cubriendo alojamiento, manutención, transporte y material formativo. Incluye además apoyo educativo, psicosocial y laboral. “Este proyecto no se limita a la ayuda económica. El respaldo de la Fundación Moeve nos permite acercar a los jóvenes a profesiones reales y acompañarlos en toda la etapa formativa”, explicó Sara Hernández, técnica de la entidad.
Las acciones premiadas en Canarias se suman a las reconocidas en Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar y Portugal. En total, la Fundación Moeve ha destinado 375.000 euros en esta edición para impulsar proyectos que fomenten la inclusión y la transición ecológica. Desde la creación de estos premios, en 2005, la fundación ha acompañado 537 iniciativas sociales ayudando, según indican, a más de 114.000 personas.