Ordenan a los okupas que abandonen el hotel de Adeje: “Han robado hasta los marcos de las puertas”

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una resolución que pone fin a casi nueve meses de ocupación ilegal en el antiguo Hotel Callao Sport, ubicado en Costa Adeje. Tal y como adelantó COPE Tenerife, el auto judicial da un plazo de 30 días a los okupas para abandonar voluntariamente el inmueble. En caso contrario, el desalojo forzoso se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre.
El complejo, cerrado desde la pandemia y propiedad de la empresa Construcciones Domasa S.A., fue ocupado el pasado mes de febrero por un grupo de personas que accedieron forzando una de las entradas. Desde entonces, la propiedad ha denunciado un “grave deterioro” del edificio y un “vacío legal” que ha impedido una respuesta más rápida.
“Han robado hasta los marcos de las puertas”
La administradora única de la empresa propietaria, Margarita Domínguez, pudo acceder al interior del hotel junto a la comitiva judicial y describió una escena devastadora. En declaraciones a COPE Canarias, aseguró que el saqueo ha sido “profundo y sistemático”.
“Han robado hasta los marcos de las puertas, hasta los cristales. Da pena y vergüenza que hayan hecho estas cosas”.
Domínguez detalla un panorama de abandono extremo, con habitaciones destrozadas, restos de basura acumulada y graves daños en la estructura: “La imagen es dantesca. Ellos mismos están viviendo entre basura. Incluso han llegado a hacer sus necesidades en el suelo”, denunció.