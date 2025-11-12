Inversión regional de 200.000 euros en ayudas a un total de 51 proyectos de creación artística

Un total de 51 proyectos de artes visuales de creadores del Archipiélago recibirán la subvención del Gobierno de Canarias para su desarrollo. Así se dispone en la resolución definitiva de la convocatoria, firmada por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.
Un total de 200.000 euros se distribuirán entre las propuestas aprobadas, con un máximo de 4.000 por solicitante, como establecen las bases que rigen este procedimiento. Se trata de proyectos de diferentes disciplinas vinculadas a las artes visuales: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, arte digital e instalación, entre otras, todos ellos en curso o que se desarrollen durante 2025.
Migdalia Machín destaca que “el apoyo a la creación artística contemporánea refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con quienes, desde las Islas, aportan nuevos lenguajes visuales y consolidan un tejido cultural diverso, innovador y arraigado a nuestra identidad. Respaldar estos proyectos es también una manera de fortalecer la cohesión social y proyectar el talento canario más allá del Archipiélago”.
LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS
El listado de proyectos aprobados está disponible para su consulta en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org, así como en tablón de anuncios de la Consejería. En él figuran también aquellos que han sido desestimados o excluidos del total de 74 propuestas presentadas a la convocatoria por parte de compañías y grupos profesionales.