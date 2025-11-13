Las Escuelas Infantiles de Santa Cruz serán gratis a partir de 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, aprobó la propuesta de elevar al Pleno Municipal la derogación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tarifa para la Prestación del Servicio de Escuelas Infantiles. Esta decisión da continuidad al acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), en sesión extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2025, en la que se solicitó formalmente la anulación de dicha tarifa. La medida entrará en vigor en enero de 2026.
El alcalde valoró la medida destacando que “esta propuesta reafirma el compromiso del Ayuntamiento con las familias del municipio, garantizando un modelo de educación infantil más accesible y equitativo, al tiempo que se eliminan las barreras económicas que puedan afectar a las familias”. Bermúdez detalló que “esta iniciativa es fruto del trabajo coordinado del área de Bienestar Social, dentro de su reconocimiento de UNICEF como ‘Ciudad amiga de la infancia’, para asegurar que el servicio de Escuelas Infantiles mantenga su calidad y su carácter inclusivo”.
La concejala del área, Charín González, apuntó que “la decisión de derogar la tarifa responde a la voluntad de avanzar hacia una política social que facilite una mayor conciliación familiar y el bienestar de los hogares santacruceros”, y recordó que “la ordenanza actualmente en vigor fue aprobada mediante Acuerdo Plenario de 29 de enero de 2016”. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 11 de julio de 2016, se modificó posteriormente el 18 de enero de 2017, con entrada en vigor el 3 de septiembre de 2017.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa así reforzando su apuesta por una educación infantil pública de calidad, accesible y centrada en la igualdad de oportunidades, consolidando el compromiso de la corporación con las políticas sociales y educativas del municipio.