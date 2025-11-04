Los VII Premios Canarios de la Música dan a conocer sus 43 candidaturas

El jurado de los VII Premios Canarios de la Música reveló este lunes los nombres de sus 43 nominados, de entre 418 propuestas recibidas a sus 15 categorías. Los galardones, que se entregan el 3 de diciembre en el Teatro Leal de La Laguna, están organizados por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, con la colaboración del Gobierno regional, el Ayuntamiento lagunero y el Teatro Leal, y el patrocinio de diversas entidades.
La chica de la puerta, de Said Muti y Tarque; El borde del mundo, de Valeria Castro, y Extraterrestres del amor, de Xerach, están nominadas a Canción del Año. Como Mejor Disco de Pop figuran los de Ale Acosta (El porvenir), Fajardo (Trecho) y Pedro Guerra (Parceiros, vol. 2). A Mejor Disco de Jazz optan Maires (Alexis Alonso y Jorge Pardo), Collabs (Carlos Meneses) y Maravijazz (JC Machado, JM Méndez y Augusto Báez). En la categoría de Mejor Disco de Músicas Urbanas se hallan Cruz Cafuné (blu€s (d€lux€)), Quevedo (Buenas noches) y Resonance (Valediction).
En la categoría de Mejor Disco de Músicas de Raíz figuran Abora Project (Abora Project) Hacia la vida (Julia Rodríguez) y Mestizo (Tabaiba). Los trabajos de Baldosa, Queriendo igual; Naife, Untitled, y Said Muti, Criminales del sueño, optan a Mejor Disco de Rock.
Julia Rodríguez, Naife y Nia aspiran a Artista Revelación, mientras que en la Mejor Labor en Músicas Clásicas están Laura Vega, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Gromer Records, Jesiisma y Superstereo Recording Studio se hallan en el apartado de Mejor Estudio de Grabación, al igual que Alberto Naranja Méndez, Hilario Benítez y Juan Jesús Guedes (Ñoki), en el de Mejor Técnico de Sonido.
‘SOMOS 8’
El galardón a la labor de difusión saldrá de entre la editorial Los 80 Pasan Factura, Musicafé Podscast y el programa Somos 8, de Televisión Española en Canarias. Al de mejor diseño aspiran Adrián M. Ferrer y Rubén Acosta (El Porvenir, de Ale Acosta), Ariana Pérez (Lo que tengo que contar, Laura Henríquez) y Carlos Arocha (Criminales del sueño, Said Muti). En la categoría de Mejor Videoclip están Alejandro González (Ya no volveré a llorar por ti, Rockaria), Maite Artajo (Marioneta de la luna ft. Fabiola, de Julia Rodríguez, y Said Muti y Alejandro González (Tu puñal en la espalda, Said Muti). El Herofest de El Hierro y LPA Beer & Music Festival, así como el Teatro Leal, optan a la mejor programación.