el tiempo

No olvides el paraguas: la Aemet prevé lluvias para este miércoles en Canarias

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: podría volver a llover
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La previsión meteorológica para mañana indica que en el norte, habrá predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles en general, más intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con probables lluvias ocasionales, débiles en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.

  1. La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: pendientes del cieloLa Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: pendientes del cielo

El viento soplará del nordeste moderado, tendiendo progresivamente a flojo a lo largo del día.

En el norte de Gran Canaria habrá predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en la primera mitad del día, abriendo claros durante la tarde; y con intervalos nubosos en el resto de zonas tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con alguna lluvia ocasional.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas estarán con pocos cambios y las mínimas en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 23ºC de máxima.

Respecto al viento, en general soplará flojo a moderado de componente norte en la provincia oriental.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas