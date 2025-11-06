Paiba celebra sus 45 años de trayectoria con un nuevo disco, ‘Ya llegó la Navidad’

El grupo folclórico Paiba, originario del pueblo pesquero de San Andrés, en la capital tinerfeña, cumple 45 años de historia y lo celebra con un nuevo trabajo discográfico, Ya llegó la Navidad, que se publica este sábado. Fundado en 1980 por un grupo de jóvenes apasionados por la música tradicional canaria, Paiba toma su nombre de una zona rural del macizo de Anaga, entre San Andrés y Taganana, conocida por sus huertas y su tradición popular.
Desde sus inicios, el grupo ha centrado su labor en preservar y difundir el folclore canario, combinando la interpretación de temas tradicionales con composiciones propias. Paiba ha actuado en numerosos escenarios de las Islas y del territorio nacional. También ha compartido escenario con referentes del folclore como Los Sabandeños o Benito Cabrera, y ha participado en programas de televisión emblemáticos como Tenderete, Taifa y Candil, Cantadores o La Bodega de Julián.
El nuevo álbum es un homenaje a las costumbres canarias durante las fechas navideñas. Según explican, “es más que un disco: es un abrazo cálido y una celebración viva de la identidad canaria”.