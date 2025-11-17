Ferrán Font, experto inmobiliario, sobre el precio de los pisos en Canarias: “La escalada es alarmante”

El mercado inmobiliario español de compraventa de pisos presenta una notable polarización en función de la ubicación geográfica, con precios inferiores a 150.000 euros en tan solo un 29,58% de las viviendas en venta y un 22,76% que supera los 500.000. En el caso de Canarias, el 30,31% de los pisos que se venden supera la cifra de los 500.000 euros, según un análisis de pisos.com sobre la distribución de inmuebles en venta por franjas de precio.
Las franjas intermedias presentan porcentajes similares: el 28,88% de los inmuebles se sitúa entre los 250.000 euros y los 500.000 euros, y el 18,78% entre los 150.000 euros y los 250.000 euros, lo que evidencia que más de la mitad del mercado se concentra en los segmentos más extremos de precio, dejando las franjas medias con menor representación.
Por comunidades autónomas, las Islas Baleares lideran con claridad el ránking de precios, con un 67,33% de inmuebles por encima de los 500.000 euros, y solo un 13,58% con un precio inferior a los 250.000 euros; seguida de Madrid, donde aproximadamente uno de cada tres inmuebles (32,63%) supera el medio millón de euros, mientras que en Canarias el 30,31% de las viviendas sobrepasan los 500.000 euros.
Los pisos, por las nubes
Según el director de Estudios de pisos.com, Ferrán Font, Madrid y Canarias se han consolidado en los últimos años como destinos de alta demanda, “tanto por motivos laborales como por calidad de vida”, lo que ha generado “una escalada de precios alarmante”.
El País Vasco (26,97%), Andalucía (25,79%) y la Comunidad Valenciana (23,81%) completan el grupo de autonomías donde aproximadamente uno de cada cuatro inmuebles supera los 500.000 euros, aunque con importantes diferencias provinciales en su interior. Por su parte, Cataluña presenta un equilibrio mayor en su distribución, con un 30,68% de viviendas en la franja de 250.000 euros a 500.000 euros y un 21,53% por encima del medio millón.
En el lado opuesto se sitúan comunidades del interior peninsular como Extremadura, que lidera el ranking de mercados más asequibles, con un 60,55% de viviendas en venta por debajo de los 150.000 euros y apenas un 2,81% que supere los 500.000 euros; seguida de Aragón (60,61%), Castilla y León (55,68%) o Castilla-La Mancha (57,75%), todas con más de la mitad de su oferta concentrada en el segmento de menor precio, ofreciendo, según Font, “oportunidades reales de acceso a la vivienda en propiedad”.