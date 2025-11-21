Sofía Cristo protagoniza el domingo la nueva cita con ‘Una Mala Noche’

El popular programa de Televisión Canaria Una Mala Noche (la tiene cualquiera), conducido por Aarón Gómez, ofrece este domingo (23.55 horas) una nueva entrega, justo después de En otra clave. El late night cuenta esta vez como invitada estrella con Sofía Cristo, reconocida dj y productora musical, hija de la vedette Bárbara Rey y del domador Ángel Cristo, que ha destacado con una carrera artística en los escenarios y en la televisión.
Sofía estará acompañada por el músico Roi Porto, con quien interpretará una sorprendente versión del clásico Ritmo de la noche. Además, los colaboradores sumarán al espectáculo con sus personajes, secciones y humor. Ninfa conducirá el Talent Chou, mientras que Carmen Cabeza y Roberto Kamphoff traerán sus ocurrencias y juegos. Esta semana se une al elenco Guacimara Gil, que se espera que multiplique las risas en el marco del Desinformativo, junto a Jorge Galván.