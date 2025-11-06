Tacoronte conmemora con Espido Freire el 250º aniversario de Jane Austen

El V Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, organizado por el Ayuntamiento con el apoyo del Cabildo de Tenerife, conmemora el 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen (1775-1817), entre este domingo y el lunes, con propuestas que profundizan en su vida y su obra, exploran el papel de la mujer en la literatura y en la historia, así como su capacidad para desafiar las convenciones desde la palabra escrita.
El festival va a contar con la presencia de Espido Freire (Bilbao, 1974), una de las firmas más reconocidas de la narrativa española, cuya trayectoria abarca la novela, el ensayo, la literatura infantil y juvenil, los cuentos y el teatro. Entre sus obras hay una serie de títulos dedicados a Jane Austen.
El más reciente, el ensayo Dos tardes con Jane Austen (2025), donde desmitifica y recontextualiza la figura de la novelista británica a través de una conversación literaria que ofrece una mirada más aguda, crítica y realista de la autora, en contraposición a la imagen que popularmente se tiene de ella.
Este título será presentado el domingo (12.00 horas) por Espido Freire en un coloquio junto a Arantxa Rufo, en la sala Óscar Domínguez de la Casa de la Cultura de Tacoronte, donde ambas escritoras profundizarán en el legado literario de Austen, la importancia de su obra, el papel de la mujer en la época en la que le tocó vivir, su compleja personalidad y los factores que la convirtieron en una de las autoras más importantes de la historia de la literatura.
SALÓN DE BAILE
Además, por la tarde (17.30) habrá una recreación de bailes tradicionales del siglo XIX a cargo de la Escuela de Danza de Tacoronte, a los que pondrá voz la propia Espido Freire. El público que asista a este espectáculo inmersivo viajará dos siglos hacia atrás en el tiempo, donde la plaza del Cristo se convertirá en un gran salón de baile.
Jane Austen y su tiempo. Palabras que retrataron una época es el título de la exposición que será inaugurada el lunes (12.00 horas), en compañía de Espido Freire, en la sala Álvaro Fariña Álvarez de la Casa de la Cultura.
La programación en detalle del V Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, que se celebra hasta el 16 de noviembre, puede consultarse en el sitio web tacorontehistorica.es.