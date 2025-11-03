El equipo de Torres niega que el ministro cometiera delitos y censura las “infamias” contra él

El equipo de Ángel Víctor Torres ha insistido en que el ministro no ha cometido ningún delito, como asegura que demuestra el informe de la UCO conocido este lunes sobre el caso Koldo, y ha censurado las “infamias” vertidas contra él y su “difamación”.
Fuentes del equipo de Torres señalan que, después de más de un año en el que la UCO de la Guardia Civil ha analizado las distintas conversaciones del titular de Política Territorial y Memoria Democrática desde el año 2020, “la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas, ni lo va a haber”.
“Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes”, añaden.
Las mismas fuentes sostienen que respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas, “queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”.
El reciente informe de la UCO señala que Koldo García consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia.
El PP ha pedido la dimisión de Torres por ello, pero el equipo del ministro ha resaltado que el juez del caso Koldo “no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama” y cree que todo ello demuestra “la falsedad de las graves acusaciones”, las “mentiras de la derecha y la ultraderecha” y “las difamaciones interesadas en medios y pseudomedios de comunicación”.
Las mismas fuentes critican que se pretenda “destrozar” la imagen de una persona y a su familia “sin la más mínima prueba y con absoluta vileza”, y han reclamado en nombre de Torres disculpas públicas “a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias”.